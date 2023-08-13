Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.8 комментариев
Базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу
Отряды ополченцев арабских племен обстреляли ракетами базы США в Сирии
Отряды ополченцев арабских племен в Сирии заявили, что пять ракет поразили позиции сил США в районе газового поля Конико, четыре разорвались на базе США у нефтяного месторождения Эль-Омар, одна попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади.
Как рассказали очевидцы, виден густой клуб дыма со стороны Конико, звучат сигналы карет скорой помощи, над территорией находится вертолет. О потерях и ущербе не сообщалось, американские военные пока не подтвердили факт обстрела. Сирийские ополченцы обещали продолжить «разрушать опорные пункты» сил США, пока не освободят Сирию «от оккупантов», передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.
Напомним, военные базы Пентагона в Сирии и прежде подвергались серии ракетным атакам. В марте проиранская военизированная группировка нанесла с помощью беспилотника удар по одному из американских объектов. В результате один американец погиб и несколько получили ранения.