Губерниев назвал угрозы журналисту «похотливыми желаниями» Дзюбы

Губерниев захотел увидеть реакцию РПЛ, РФС и правоохранительных органов на угрозы Дзюбы журналисту

Tекст: Антон Антонов

«Я не понимаю, Дзюба журналисту угрожал, или озвучивал свои тайные похотливые желания?» – сказал Губерниев, добавив, что Дзюба «не держит удар». Он раскритиковал Дзюбу за то, что футболист «говорил такие слова в присутствии детей» и подчеркнул, что «любому человеку нельзя угрожать». Также он отметил, что журналисту не следовало обращаться к Дзюбе на «ты».

«Но это не дает право Артему Дзюбе говорить мерзости. Он меня очень сильно разочаровал. Мы знаем очень много разных мест, куда футболист может засунуть себе телефон. Пусть он попробует дисковой или большой телефон из автомата взять и засунуть, если хочет это сделать», – сказал Губерниев.

Губерниев не исключил, что у Дзюбы «какие-то проблемы», и вспомнил, как тому «было сложно, когда всплывали известные видео». «Все поддерживали его. Я тоже обращал внимание, что ему непросто. Личная и частная жизнь – это две одинаковые вещи. Есть ощущение вседозволенности у футболиста», – заявил Губерниев, добавив, что «хочется услышать реакцию клуба, лиги, федерации и, возможно, правоохранительных органов».

Губерниев сказал, что «не знает, какое наказание будет справедливым», но «с учетом угроз впору и правоохранительным органам вмешиваться».

Напомним, после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов» к Дзюбе подошел журналист и спросил: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?». Дзюба сначала никак не отреагировал, а после повторного обращения журналиста пригрозил ему «засунуть телефон в одно место», если еще раз тот подойдет к нему с таким вопросом.