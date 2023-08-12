Дзюба пригрозил журналисту после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Tекст: Вера Басилая

После игры к нему подошел журналист «РБ Спорт» и спросил: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», передает Sports.ru.

Дзюба сначала никак не отреагировал, а после повторного обращения журналиста пригрозил ему «засунуть телефон в одно место», если еще раз тот подойдет к нему с таким вопросом.

Ранее в Сети всплыли интимные фотографии и видео с Дзюбой. Комментаторы предположили, что этим материалам может быть несколько лет.