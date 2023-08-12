Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.24 комментария
Дзюба пригрозил журналисту после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов»
Футболист Артем Дзюба нахамил журналисту, который задал ему вопрос ему неудобный вопрос после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов».
После игры к нему подошел журналист «РБ Спорт» и спросил: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», передает Sports.ru.
Дзюба сначала никак не отреагировал, а после повторного обращения журналиста пригрозил ему «засунуть телефон в одно место», если еще раз тот подойдет к нему с таким вопросом.
Ранее в Сети всплыли интимные фотографии и видео с Дзюбой. Комментаторы предположили, что этим материалам может быть несколько лет.