Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Экс-президент ЮАР Зума отпущен на свободу
Бывший президент ЮАР Зума отпущен на свободу сразу же после прибытия в тюрьму
Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума прибыл в тюрьму для отбытия остающегося срока заключения, однако был отпущен на свободу, его помиловали, сообщила медиагруппа SABC.
Экс-глава государства провел в тюремном комплексе республики менее двух часов, передает ТАСС.
News24 сообщил, что Зума входит в число 9 488 заключенных, которых президент ЮАР Сирил Рамафоса помиловал 10 августа. Решение принято на основании особой нормы, позволяющей освобождать осужденных за нетяжкие преступления в случае переполнения тюрем.
Ранее Конституционный суд Южно-Африканской Республики признал бывшего президента страны Джейкоба Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил к 15 месяцам заключения. Его обвинили в отказе предстать перед комиссией для дачи показаний и в неуважении к КС, обязавшему его сделать это. После заключения Зумы в тюрьму в ЮАР вспыхнули беспорядки. Для их подавления в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. В ходе беспорядков не менее 337 человек погибли.