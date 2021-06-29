Экс-президент ЮАР приговорен к 15 месяцам тюрьмы

Конституционный суд Южно-Африканской Республики признал бывшего президента страны Джейкоба Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам заключения.

«Джейкоб Зума виновен в проявлении неуважения к суду», – зачитала решение судья Сили Хампепе, подчеркнув, что у Зумы есть пять дней, чтобы прийти в полицейский участок и сдаться властям.

Иск на Зуму был подан в Конституционный суд специальной комиссией под председательством заместителя Верховного судьи ЮАР Раймонда Зондо по делу о государственной коррупции. «Комиссия требует приговорить Зуму к тюремному сроку, так как его поведение угрожает всему конституционному порядку ЮАР», – говорится в иске. Подчеркивается, что бывший президент ЮАР создает опасный прецедент, игнорируя решения Конституционного суда, передает ТАСС.

Комиссия Зондо неоднократно вызывала Джейкоба Зуму для дачи показаний по обвинениям в коррупции, однако экс-глава государства отказывался подчиниться этим требованиям. В результате комиссия запросила мнение Конституционного суда ЮАР. Последний 28 января вынес решение, согласно которому Джейкоб Зума должен явиться в комиссию и дать показания. Однако и после этого бывший президент не прибыл в комиссию по очередному вызову. В результате комиссия подала в Конституционный суд иск с требованием осудить Зуму на два года тюрьмы.

Созданная летом 2018 года правительством ЮАР комиссия Зондо занимается в первую очередь расследованием обвинений против бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы в причастности к заговору олигархической семьи Гупта в целях «захвата государства». В ходе работы этой комиссии уже были установлены факты коррупции, подкупа, иных финансовых преступлений, а также незаконного использования служебного положения, правительственных служб и государственных институтов для обогащения семьи Гупта и ее окружения.

Одновременно с работой комиссии Зондо в Высшем суде провинции Квазулу-Наталь в городе Питермарицбург 19 июля начинается процесс над Джейкобом Зумой и французской промышленной группой Thales. Против них выдвинуты обвинения в мошенничестве по 12 пунктам, в коррупции – по четырем пунктам, и по одному – в рэкете и отмывании денег. В случае, если суд признает бывшего главу государства виновным, то ему грозит срок до 25 лет лишения свободы. В центре разбирательства находится контракт на сумму 2,5 млрд долларов, который Thales подписала в 1990-е годы с правительством ЮАР на поставку боевых кораблей, и связанные с ним последующие события. Прокуратура ЮАР обвиняет Зуму в получении от Thales на ежегодной основе взятки в размере 500 тыс. рандов (30 тыс. долларов). Экс-президент настаивает на своей невиновности и заявляет, что судебный процесс политически мотивирован.