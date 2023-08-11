Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Суд арестовал директора компании по делу о взрыве в Сергиевом Посаде
Суд арестовал директора фирмы «Пиро-росс» Чанкаева после взрыва в Сергиевом Посаде
Сергиево-Посадский городской суд заключил под стражу технического директора фирмы «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве на складе пиротехники, сообщили в суде.
Как указал источник, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, передает РИА «Новости».
Заседание проходило в суде, здание которого также пострадало от взрыва – было выбито одно окно, частично обрушились потолки в нескольких кабинетах. В пресс-службе суда сообщили, работе это не помешало, пострадавших также не было. На заседании Чанкаев заявил, что не считает себя виновным.
В пятницу суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении технического директора фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло на складе пиротехники фирмы «Пиро-росс», арендовавшей склад на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. После взрыва были частично разрушены производственные помещения. В администрации городского округа Сергиев Посад указывали, что количество пострадавших при взрыве превысило 80 человек, один погиб, еще восемь пропали без вести.