Суд арестовал директора компании по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Суд арестовал директора фирмы «Пиро-росс» Чанкаева после взрыва в Сергиевом Посаде

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал источник, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, передает РИА «Новости».

Заседание проходило в суде, здание которого также пострадало от взрыва – было выбито одно окно, частично обрушились потолки в нескольких кабинетах. В пресс-службе суда сообщили, работе это не помешало, пострадавших также не было. На заседании Чанкаев заявил, что не считает себя виновным.

В пятницу суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении технического директора фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на складе пиротехники фирмы «Пиро-росс», арендовавшей склад на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. После взрыва были частично разрушены производственные помещения. В администрации городского округа Сергиев Посад указывали, что количество пострадавших при взрыве превысило 80 человек, один погиб, еще восемь пропали без вести.