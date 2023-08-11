Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.7 комментариев
Директора фирмы-арендатора просят арестовать из-за взрыва в Сергиевом Посаде
Следствие попросило арестовать техдиректора «Пиро-росс» из-за взрыва на складе в Сергиевом Посаде
Суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении технического директора фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщили в суде.
Отмечается, что следствие требует отправить в СИЗО Сергея Чанкаева, с таким ходатайством оно обратилось в суд, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на складе пиротехники «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде после взрыва частично разрушены производственные помещения.
В администрации городского округа Сергиев Посад указывали, что количество пострадавших при взрыве превысило 80 человек, один погиб, еще восемь пропали без вести. ЧП произошло на пиротехническом складе «Пиро-росс», арендовавшей склад на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.