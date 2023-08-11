Семьям погибших из-за взрыва в Сергиевом Посаде решено выплатить по 2 млн рублей

  • В офисе Зеленского признали работу сети украинских спецслужб в России
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    На Западе поспорили о причинах провала контрнаступления ВСУ
    Очевидцы рассказали о падении украинского дрона на Карамышевской набережной в Москве
    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя
    ЭКОВАС договорилось начать военную операцию в Нигере «как можно скорее»
    ПВО сбила беспилотник над Москвой
    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
    Эксперт: Запуск «Луны-25» говорит о возвращении России в большой космос
    Американист объяснил слова Байдена о Китае как «часовой бомбе»
    Семьям погибших от взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    12 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    13 комментариев
    Новости
    15:07На Западе связали успех «Луны-25» со способностью России противостоять санкциям

    Успех запуска первой в истории современной России миссии на Луну «Луна-25» может свидетельствовать о способности РФ противостоять западным санкциям, заявила обозреватель газеты The Wall Street Journal Энн Симмонс.

    14:58Зеленский решил уволить всех областных военкомов

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    14:56Егор Кончаловский рассказал о формировании российского культурного кода

    Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в день премьеры своего фильма «Большой дом» рассказал участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», что формирует культурный код российского искусства.

    14:54На Западе заявили о разогретой космической гонке России и США после пуска «Луны-25»

    Успешный запуск на Луну российской автоматической станции «Луна-25» разогрел космическую гонку, которую ведут Россия и Китай против США и НАТО, заявила газета Politico.

    14:50Дети из новых регионов стали участниками II Международного культурного форума

    В Москве на площадке Новой Третьяковки открылся II Международный детский культурный форум, который объединил более 2 тыс. участников из 89 регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, именитых деятелей культуры и искусства, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.

    14:41Путин обсудил с Совбезом безопасность в информационном пространстве

    Президент Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности в информационном пространстве, тема была поднята в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

    14:39В МИД Украины назвали главную проблему для успеха контрнаступлении ВСУ

    Наступление ВСУ идет медленно, самая главная проблема – это сильные оборонительные позиции российских войск, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Mundo.

    14:36Детей унесло потоком воды в трубу во время потопа в Приморье

    В Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района во время потопа поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, дети погибли.

    14:32WP: Первых украинских летчиков обучат управлению F-16 не раньше следующего лета

    Первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

    14:29Семьям погибших из-за взрыва в Сергиевом Посаде решено выплатить по 2 млн рублей

    Семьям погибших в результате взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей, получившим травмы – от 100 до 500 тыс. рублей, сообщает глава Московской области Андрей Воробьев.

    14:27Лукашенко обсудил с Путиным инициативу Игр стран БРИКС

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудили в том числе инициативу проведения Игр стран БРИКС.

    14:19«Единая Россия» подала документы для участия в выборах в Херсонскую областную Думу

    Херсонское региональное отделение «Единой России» подало документы для заверения в избирательную комиссию, в выборах депутатов будут участвовать 50 представителей партии.

    14:12В офисе Зеленского признали работу сети украинских спецслужб в России

    В России действует сеть украинских спецслужб Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ), заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    14:08Американист объяснил слова Байдена о Китае как «часовой бомбе»

    С помощью антикитайской риторики и шума Джо Байден отвлекает общество от расследования коррупционных схем в своей семье. Другое дело, что на фоне агрессивной риторики Белый дом действительно принимает жесткие решения в отношении КНР. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее президент США Джо Байден назвал Китай «часовой бомбой».

    14:02Роскосмос: Все служебные и бортовые системы «Луны-25» работают штатно

    Бортовые и служебные системы автоматической станции «Луна-25», которая была запущена с космодрома Восточный ранее в пятницу, работают штатно, сообщили в Роскосмосе.

    11 августа 2023, 14:29

    Семьям погибших из-за взрыва в Сергиевом Посаде решено выплатить по 2 млн рублей

    Власти пообещали выплатить по 2 млн рублей семьям погибших из-за взрыва в Сергиевом Посаде

    Tекст: Александра Юдина

    Семьям погибших в результате взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей, получившим травмы – от 100 до 500 тыс. рублей, сообщает глава Московской области Андрей Воробьев.

    В Telegram-канале он указал, что тяжелораненым, которые сейчас находятся в реанимации, будет выплачено по 500 тыс. рублей, а госпитализированным с переломами – по 300 тыс. рублей.

    По информации Воробьева, при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Власти стремятся как можно скорее «вернуть город к нормальной жизни», восстановить дома и инфраструктуру.

    «Где-то взрывной волной выбило окна, двери – самые разные повреждения. Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено», – сообщил он.

    Также глава Подмосковья рассказал, что 184 автомобиля получили повреждения при взрыве, владельцам также будут выплачены компенсации.

    «Здесь будет следующий порядок: владелец машины пишет заявление на имя главы, получает направление в организацию, которая занимается оценкой ущерба, и с документом этой организации получает компенсацию от муниципалитета. Часть машин можно будет переместить только после того, как их осмотрят правоохранительные органы», – пояснил Воробьев.

    Касательно поврежденных из-за взрыва школ и колледжа, губернатор заверил, что власти отремонтируют объекты к 1 сентября.

    «Пострадали пять объектов инфраструктуры — в том числе две школы и колледж. К 1 сентября все восстановим. В спорткомплексе «Луч» в самое ближайшее время проведем экспертизу и займемся восстановлением», – заключил Воробьев.

    В администрации городского округа Сергиев Посад указывали, что количество пострадавших при взрыве превысило 50 человек. В результате один человек погиб, 12 пропали.

    10 августа 2023, 17:28
    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин

    На Украине объяснили необходимость мобилизации еще сотен тысяч мужчин

    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мобилизация на Украине затронет каждого мужчину, на фронт будут отправлены еще сотни тысяч человек, заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «РБК-Украина».

    По его словам, ряды войск редеют, так как кто-то покидает их по причине ранения или здоровья. Чмут назвал тотальной проблемой тот факт, что люди, которые год-полтора находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении, передает РИА «Новости».

    «А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать», – заявил он.

    Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву.

    Коментарии (58)
    10 августа 2023, 21:39
    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Рогов сообщил об ударе по гостинице в Запорожье, где находились боевики ВСУ и иностранные наемники

    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, была слышна работа ПВО ВСУ, также местные жители говорили о не менее двух прилетах, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Один из взрывов произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    «На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ – представителей так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 06:26
    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие группировки войск «Юг» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сказал, что удар нанесен расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», передает ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 ВСУ в населенном пункте Миньковка (ДНР). Также уничтожены САУ Krab в Северске и станция РЛС в Краматорске.

    Помимо этого, истребители Су-34 Южной группировки нанесли удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 54-й отдельной мехбригады ВСУ под Серебрянкой и 28-й отдельной мехбригады ВСУ в районе Ивановского.

    Накануне сообщалось, что в нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, один из которых произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    Коментарии (20)
    11 августа 2023, 06:48
    Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши

    Французский политик Филиппо: Переброска войск Польши приведет к мировой войне

    Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение польских властей направить военных к границе с Белоруссией является безумием, это может спровоцировать третью мировую войну, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что из-за существующих правил если Польша вступит в войну, государства – члены Североатлантического альянса и Европейского союза будут обязаны «последовать за ней».

    «Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне», – написал французский политик, призвав оставить это, передает РИА «Новости».

    Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, республика намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 22:44
    Взрывы прогремели на военной базе США в Сирии

    Взрывы прогремели на военной базе США в сирийской провинции Хасеке

    Tекст: Ольга Никитина

    На базе, контролируемой американскими военнослужащими, в районе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке прогремели взрывы, сообщила генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

    Сообщение передает ТАСС. Деталей не приводится.

    Коментарии (15)
    10 августа 2023, 16:02
    Названа самая популярная соцсеть в России

    ВЦИОМ: Российские пользователи больше всего времени проводят во «ВКонтакте» среди всех соцсетей и мессенджеров

    Больше всего времени российские интернет-пользователи проводят во «ВКонтакте», а большинство россиян заходит в соцсети или мессенджеры каждый день, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    По данным ВЦИОМ, россияне в среднем проводят во «ВКонтакте» 129 минут в день. На втором и третьем местах – TikTok (125 минут) и Telegram (123 минут). В целом те, кто регулярно пользуется социальными сетями и мессенджерами, в среднем проводят в них 272 минуты, или 4,5 часа в день. Особенно выделяется молодежь 18-24 лет – за обменом сообщениями, чтением ленты новостей, звонками и другими активностями они проводят более восьми часов в день (493 минуты).

    Большинство (86%) россиян, пользующихся хотя бы одной соцсетью или мессенджером, проводят в них время практически каждый день. Наиболее активная аудитория – молодежь 18-24 лет (92%) и 25-34 лет (94%). Причем сервисы общения и просмотра контента по регулярности значительно опережают просмотр телевизора (50%), пешие прогулки (48%), чтение (27%) и занятие спортом (15%).

    Самыми популярными подписками у пользователей соцсетей, согласно опросу, являются новостные сообщества (77%). За ними идут образовательные (41%), юмористические (35%), развлекательные (33%) и научные (30%) сообщества. 24% опрошенных подписаны на страницы о путешествиях, по 20% – на группы о природе и домашних животных, а психологией и медициной увлекаются 22% и 20% пользователей соответственно. 

    Несмотря на высокую популярность социальных сетей и мессенджеров, только половина (51%) опрошенных соглашается зарегистрироваться в таких новых сервисах в случае крайней необходимости – по работе и/или по рекомендации или настоянию близких. При этом 28% россиян предпочитают дождаться отзывов от друзей или публичных людей.

    Коментарии (7)
    11 августа 2023, 00:03
    ЭКОВАС договорилось начать операцию в Нигере «как можно скорее»

    Президент Кот-д’Ивуара Уаттара: ЭКОВАС договорилось начать операцию в Нигере как можно скорее

    ЭКОВАС договорилось начать операцию в Нигере «как можно скорее»
    @ Legnan Koula/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководители стран – членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) пришли к согласию в том, что военную операцию в Нигере следует начать «как можно скорее», сообщил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара.

    Уаттара сообщил, что начальники штабов стран – членов ЭКОВАС проведут еще несколько встреч, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Ранее Reuters сообщало, что саммит ЭКОВАС распорядился в сжатые сроки привести в готовность резервные силы стран – членов организации.

    Коментарии (24)
    10 августа 2023, 19:40
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

    Президент Польши Дуда: ВСУ не могут вести успешное контрнаступление

    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

    По его словам, у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и победить. Дуда считает, что ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление и одержать верх над российскими войсками, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли выйти даже к первой линии обороны российских войск.

    Коментарии (19)
    10 августа 2023, 22:18
    Христианская общественность отменила концерт Little Big в Армении

    «Sputnik Армения»: Концерт Little Big в Ереване 12 августа отменили за высмеивание христианских ценностей

    Христианская общественность отменила концерт Little Big в Армении
    @ t.me/SputnikARM

    Tекст: Ольга Никитина

    В Ереване отменен концерт музыкальной группы Little Big, который планировался на 12 августа. Организаторы заявили, что не могут гарантировать соблюдение мер безопасности на мероприятии.

    Деньги за билеты автоматически вернут покупателям на карту в течение двух недель, сообщает «Sputnik Армения».

    Ранее в четверг адвокат Ара Зограбян сообщил, что 1 тыс. 257 граждан Армении за сутки подписали обращение в генеральную прокуратуру республики, потребовав завести уголовное дело в отношении лидера группы Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иноагентом) и отменить его концерт в Ереване.

    Адвокат напомнил, что Прусикин осквернил христианский крест, когда использовал его как скейтборд. Кроме того, музыкант переоделся священнослужителем в Рождество, высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан, указал Зограбян.

    В июне 2022 года стало известно, что участники группы Little Big уехали из России в США.

    Коментарии (26)
    11 августа 2023, 09:59
    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя

    Rzeczpospolita: Украина проигрывает на поле боя

    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Польские СМИ приумножают успехи Киева и выдают населению искаженное представление о положении дел ВСУ, хотя на самом деле Украина проигрывает на поле боя, выразила мнение одна из ведущих газет Польши Rzeczpospolita.

    Издание заверяет, что Украина не выигрывает эту войну, несмотря на то, что всем на Западе этого бы хотелось, однако польские СМИ часто выдают желаемое за действительное, передает ТАСС.

    В частности, большинство сообщений польских СМИ о том, что братья-украинцы вот-вот захватят Москву. Более того, они якобы бомбят дома в России, атакуют корабли и ставят условия. Даже сам автор заметки признался, что долгое время в это верил.

    Однако, как указывает издание, тема поменяла ориентиры, украинские неудачи стали просачиваться в польские доклады западных аналитических центров. Отправной точкой также стала публикация газеты The New York Times о том, что контрнаступление ВСУ увязло в минных полях.

    «Основной функцией СМИ является информирование. К сожалению, не в Польше. Для нас гораздо важнее функция убеждения. Большинство журналистов так сильно хотят, чтобы Россия проигрывала, что отбирают информацию соответствующим образом, принимая желаемое за действительное», – заключил автор.

    Напомним, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – указал главный редактор издания Ян Энгельгард.

    Коментарии (17)
    10 августа 2023, 16:38
    Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации

    Выбросы ядовитого хлорида водорода выявлены в двух округах Омска

    Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлорида водорода зафиксировано в двух округах Омска, жители города пожаловались на химический запах, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

    Содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском округе и 2,7 ПДК в Советском округе, что говорит о повышенном уровне загрязнения воздуха.

    Между тем в Омске накануне ночью был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, а предприятия тепло- и электрогенерации – на 5-10%, передает ТАСС.

    Согласно данным, в Омске неоднократно выявляли выбросы сероводорода. Так, 2 августа было зафиксировано 1,89 ПДК, 3 августа – 1,5 ПДК этого вещества, а также 1,6 ПДК изопропилбензола.

    Ранее в июле 2021 года из-за аварии с выбросом хлора в Ижевске возбудили дело.

    Коментарии (14)
    10 августа 2023, 20:45
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на Купянском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live»

    Он уточнил, что силам России до Купянска остались считанные километры, занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Напомним, украинские власти объявили о принудительной эвакуации населения Купянского района.

    Коментарии (10)
    11 августа 2023, 04:54
    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    РИА «Новости»: Российские силы штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских националистов у Марьинки в Донецкой народной республике – Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщил доброволец с позывным «Шахтер».

    Шахтер рассказал РИА «Новости», что штурм произвели подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады, им удалось закрепиться на стратегически важной точке.

    Накануне в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ около в Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (2)
    10 августа 2023, 19:21
    В Петербурге ввели запреты для электросамокатов
    В Петербурге ввели запреты для электросамокатов
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новые ограничения для электросамокатов введут в Петербурге для повышения безопасности дорожного движения в городе, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

    В сообщении отмечается, что Whoosh, «Яндекс Go», Buzyfly и «Юрент» договорились с комитетом по транспорту о введении дополнительных правил, передает РИА «Новости».

    Планируется, что ограничат передвижение на электросамокатах на территории Государственного музея-заповедника «Петергоф», в Кронштадте, включая «Остров фортов», и в парке «Дубки».

    Запрет парковки самокатов вводится на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов. Будет также ограничена максимальная скорость передвижения на самокатах до 15 км/ч примерно на 90 улицах в центре города, на территории Марсова поля и семи улицах в Кронштадте – до 10 км/ч.

    Ранее в России предложили убрать с пешеходных улиц прокатные электросамокаты.

    Коментарии (11)
    10 августа 2023, 17:19
    Комик Коваль пожаловался на невкусную еду в Европе
    Комик Коваль пожаловался на невкусную еду в Европе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Стендап-комик Дмитрий Коваль пожаловался на своем YouTube-канале, что в ресторанах Европы невкусно готовят.

    Он уточнил, что остался разочарован походами в кафе в Париже и Барселоне, передает Газета.ru. Коваль добавил, что в магазинах Европы при этом продают качественную и вкусную еду.

    «Тебе как крыса из «Рататуя» готовила, которая мечтала всю жизнь играть в театре, но вместо этого она стала поваром», – заявил артист.

    Комик ведет YouTube-шоу на канале «Stand-Up Club #1», ранее участвовал в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ.

    Коментарии (17)
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    Россия решила пойти необычным путем, чтобы поддержать терпящую убытки судостроительную отрасль страны. Вместо того, чтобы просто дать денег, льготных кредитов или обанкротить, Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) передали на поруки другой государственной корпорации – ВТБ. Это беспрецедентное решение, и оно говорит об огромной важности самой отрасли для государства. Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Кто заменит Microsoft в России

    Компания Microsoft перестанет с 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Причиной названа невозможность получать платежи на местный банковский счет. Об этом стало известно сразу после того, как в МИД заявили об антироссийской деятельности Microsoft. Почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей? Подробности

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    На Западе поспорили о причинах провала контрнаступления ВСУ

    В США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала. В Вашингтоне утверждают, что передали украинцам все необходимое, но против них «играет время». Поляки же считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ. На какие тенденции может указывать этот спор и что он означает для России? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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