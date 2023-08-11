Семьям погибших из-за взрыва в Сергиевом Посаде решено выплатить по 2 млн рублей

Власти пообещали выплатить по 2 млн рублей семьям погибших из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале он указал, что тяжелораненым, которые сейчас находятся в реанимации, будет выплачено по 500 тыс. рублей, а госпитализированным с переломами – по 300 тыс. рублей.

По информации Воробьева, при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Власти стремятся как можно скорее «вернуть город к нормальной жизни», восстановить дома и инфраструктуру.

«Где-то взрывной волной выбило окна, двери – самые разные повреждения. Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено», – сообщил он.

Также глава Подмосковья рассказал, что 184 автомобиля получили повреждения при взрыве, владельцам также будут выплачены компенсации.

«Здесь будет следующий порядок: владелец машины пишет заявление на имя главы, получает направление в организацию, которая занимается оценкой ущерба, и с документом этой организации получает компенсацию от муниципалитета. Часть машин можно будет переместить только после того, как их осмотрят правоохранительные органы», – пояснил Воробьев.

Касательно поврежденных из-за взрыва школ и колледжа, губернатор заверил, что власти отремонтируют объекты к 1 сентября.

«Пострадали пять объектов инфраструктуры — в том числе две школы и колледж. К 1 сентября все восстановим. В спорткомплексе «Луч» в самое ближайшее время проведем экспертизу и займемся восстановлением», – заключил Воробьев.

В администрации городского округа Сергиев Посад указывали, что количество пострадавших при взрыве превысило 50 человек. В результате один человек погиб, 12 пропали.

