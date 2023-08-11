Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.2 комментария
Лукашенко обсудил с Путиным инициативу Игр стран БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудили в том числе инициативу проведения Игр стран БРИКС.
Лукашенко отметил, что проходящие в Белоруссии II Игры стран СНГ нацелены на будущее.
«Нет проблем для спортсменов. Идите тренируйтесь и выигрывайте. Рано или поздно нас вынуждены будут вернуть в международный чемпионат», – передает ТАСС его слова.
II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. Участие в них принимают более 2 тыс. спортсменов.
Также глава Белоруссии выступил против разрыва отношений с Западом, но заявил о готовности нормализовать их с учетом белорусских интересов. Лукашенко призвал не забывать о высокотехнологичном Западе, а также добавил, что нельзя терять отношения с соседним Евросоюзом.