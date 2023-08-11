Лукашенко обсудил с Путиным инициативу Игр стран БРИКС

Tекст: Кристина Цыцура

Лукашенко отметил, что проходящие в Белоруссии II Игры стран СНГ нацелены на будущее.

«Нет проблем для спортсменов. Идите тренируйтесь и выигрывайте. Рано или поздно нас вынуждены будут вернуть в международный чемпионат», – передает ТАСС его слова.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. Участие в них принимают более 2 тыс. спортсменов.

Также глава Белоруссии выступил против разрыва отношений с Западом, но заявил о готовности нормализовать их с учетом белорусских интересов. Лукашенко призвал не забывать о высокотехнологичном Западе, а также добавил, что нельзя терять отношения с соседним Евросоюзом.