Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.0 комментариев
Источник в Google опроверг блокировку в России сервисов Workspace
Google не вносил в последнее время изменений в доступ к сервисам Google Workspace в России, но если какая-то компания в мире нарушит условия использования, доступ к Google Workspace может быть изменен, сообщил источник в Google.
Ранее о том, что Google начала блокировать рабочие сервисы Workspace, российским компаниям, попавшим под американские санкции, написал «Коммерсант» со ссылкой на источники в двух компаниях.
Как сообщил источник ТАСС, в последнее время не было изменений в доступе к Google Workspace в России, и что если какая-либо компания в мире нарушит условия использования, это может повлиять на их доступ к существующим сервисам.
Ранее мобильное приложение «Тинькофф банка» стало недоступно для скачивания в Google Play.