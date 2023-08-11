Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

Эксперты объяснили прогнозы высокой явки на выборах в новых регионах России

Политологи назвали причины отсутствия электоральной апатии на первых после присоединения к России выборах в новых регионах

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Выборы в новых регионах России носят исторический характер, потому что волеизъявление в четырех субъектах пройдет впервые после их возвращения в состав РФ. Это прекрасно понимают и местные жители, что подтверждается актуальными социологическими данными.

«По декларируемой явке на выборы в новых регионах показатель высокий, он точно не ниже, чем в остальных регионах России. Еще месяц впереди, поэтому возможны разные тенденции, в том числе рост», – сообщил Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ.

«Самый высокий процент декларируемого участия – в Запорожской области. 69% заявляют, что примут участие в выборах в той или иной степени уверенности. По партийным предпочтениям в регионах с очень большим отрывом лидирует «Единая Россия». В новых регионах показатель партии выше, чем по стране в целом», – подчеркнул спикер.

ДНР

«Говорить об электоральной апатии вообще не приходится. Люди ждут, когда они смогут сделать свой выбор. Проживая уже десятый год в войне, люди четко понимают, кто бросается лозунгами, а кто строит государство и реально помогает людям. С одной стороны, в ДНР очень высокая конкуренция среди кандидатов, а с другой стороны, ее нет – они все представители народа», – рассказала Елена Шишкина, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс», член СПЧ.

По ее словам, в Донбассе при подготовке к будущим выборам политические силы объединяют лидирующие посылы: победа и помощь фронту. «В этом партии проявляют единство», – отметила она.

«Второй важный вопрос – восстановление республики и разрушенных социальных объектов. Третий вопрос, объединяющий все партии – интеграция и восстановление мирной жизни. Мы сейчас активно интегрируемся в правовое поле России. Этот процесс начинался уже с 2014 года, когда мы взяли себе как вектор законодательство РФ. Сегодня мы почти полностью интегрировались», – добавила она.

ЛНР

«Самая главная задача для нас при подготовке к этим выборам – обеспечить безопасность людей. Эти выборы – исторические. Впервые они пройдут в новых регионах в составе России», – напомнила Дарья Лантратова, замсекретаря генсовета ЕР, сенатор от ЛНР.

«В ЛНР будет создан 461 избирательный участок. Подготовка идет по стандартам, которые существуют по всей стране, на самом высоком уровне открытости и легитимности. Большая часть наших кандидатов – люди, которые никогда не занимались политикой. Понятно, что им нужна дополнительная подготовка, и мы эту работу ведем», – пояснила она.

Запорожье

«Запорожская область – уникальна. Уже в июне мы фиксировали, что жители региона хотят принимать участие в выборах, для них этот процесс является ключевым элементом создания системы власти. 15 июня в Запорожской области стартовала избирательная кампания. Инфраструктура для выборов полноценно сформирована», – сообщил Антон Бибаров-Государев, руководитель Штаба по общественному наблюдению за выборами в Запорожской области.

«Штаб общественного наблюдения был открыт еще 30 июня, и сейчас его работа продолжается. Мы сегодня создаем мосты взаимодействия между политическими партиями, избирательной комиссией и некоммерческими организациями», – добавил политолог.

Херсонщина

«То, что происходит в Херсонской области за последний год, мы не видели очень давно. Такого количества строящихся социальных объектов не было все 30 лет. Приводятся в порядок дороги, строятся школы, детские сады, МФЦ, амбулатории в отдаленных селах. Большую помощь оказывают регионы-шефы, которые взяли на себя не только гуманитарную миссию, но и немалый объем работ по восстановлению жизни в области», – сообщил Игорь Качур, председатель ОП Херсонской области.

Говоря об организации выборов, он отметил, что есть нюансы в подготовке наблюдателей, которые будут работать в 15-километровой зоне вблизи линии соприкосновения в связи с повышенной опасностью. «Поэтому вместе с МЧС сейчас проводится спецподготовка наблюдателей. Несмотря на сложную обстановку и наличие чрезвычайной ситуации (в том числе после разрушения Каховской ГЭС), можно констатировать готовность к выборам и к полноценной работе», – рассказал Качур.

Выборы как часть интеграции

«Важность выборов в новых регионах, как политического шага в сторону еще большей интеграции, осознают все. Политическая интеграция не менее важна, чем восстановление объектов инфраструктуры», – пояснил модератор круглого стола Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

По его словам, «вместе с выборами, несмотря на особые обстоятельства, проявляется политическая нормальность, консолидация на уровне смыслов, программ, процедур, общественно значимых ритуалов».

«Для жителей новых регионов текущая кампания – это не просто выбор управленческой команды региона. Это прежде всего продолжение интеграции в единое российское политическое пространство. Закрепление гарантий, что в условиях боевых действий оказывает эффект успокоения», – детализировал Илья Гераскин, член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры.

«В новых регионах сформированы достаточные условия для проведения конкурентных выборов. Там заметен некий партийный консенсус. Наиболее ярко проявляется новая линия конкуренции – за желаемый образ будущего. Активизируется роль партий как генератора политических идей. Таким образом, выборы знаменуют формирование системы публичной власти в новых регионах», – заключил он.

Партийная работа

При этом политические партии в ходе кампании решают не только политические вопросы, но и гуманитарные, включая как помощь мирным жителям, так и военным. «У нас три больших направления работы. Мы по-прежнему участвуем в установлении мирной жизни в новых регионах. Второй аспект – партийное строительство. Третий – выполнение электоральных задач», – пояснил Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома ЕР, замсекретаря генсовета партии.

«Мы с первых дней СВО, даже задолго до нее, сотрудничали с ЛНР и ДНР. У нас уже были прочные связи. После 24 февраля количество конвоев с гуманитарной помощью исчисляется тоннами – 72 тыс. тонн гуманитарной помощи. Это только то, что мы сами собрали, еще была помощь от МЧС. Первые наши волонтеры на БТР заезжали в Мариуполь, когда еще тела были не убраны... Это большая помощь, которая не осталась незамеченной, люди это видели», – подчеркнул он.

«Помимо гуманитарной, у нас еще есть военная миссия. Военные – тоже граждане, и тоже видят нашу помощь. Отсюда такие высокие рейтинги партии в новых регионах», – добавил политик.

