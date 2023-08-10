Стало известно о состоянии попавшей в аварию певицы Лады Дэнс

Стало известно об улучшении здоровья попавшей в аварию певицы Лады Дэнс

Tекст: Александра Юдина

По его словам, певица с ним недавно общалась, в данный момент певице проводят все необходимые косметические процедуры, передает ТАСС.

Напомним, в подмосковном ГУ МВД заявили, что в столкновении участвовали три автомобиля, пострадали четыре человека. Одной из пострадавших стала Лада Дэнс. Некоторое время певица после аварии на трассе М-2 «Крым» под столицей находилась в состоянии средней тяжести.

Водитель Лады Дэнс сообщал, что двигался по дороге без превышения скорости, но слишком поздно заметил вставший из-за другой аварии автомобиль. Он заявлял, что на дороге отсутствовал «треугольник».

