Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Стало известно о состоянии попавшей в аварию певицы Лады Дэнс
Стало известно об улучшении здоровья попавшей в аварию певицы Лады Дэнс
Попавшая в начале августа в ДТП певица Лада Дэнс начала общаться с родными и в скором времени может записать видеообращение для фанатов, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.
По его словам, певица с ним недавно общалась, в данный момент певице проводят все необходимые косметические процедуры, передает ТАСС.
Напомним, в подмосковном ГУ МВД заявили, что в столкновении участвовали три автомобиля, пострадали четыре человека. Одной из пострадавших стала Лада Дэнс. Некоторое время певица после аварии на трассе М-2 «Крым» под столицей находилась в состоянии средней тяжести.
Водитель Лады Дэнс сообщал, что двигался по дороге без превышения скорости, но слишком поздно заметил вставший из-за другой аварии автомобиль. Он заявлял, что на дороге отсутствовал «треугольник».