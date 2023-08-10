Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.0 комментариев
В Эквадоре после убийства кандидата в президенты объявлено ЧП
В Эквадоре после убийства кандидата в президенты Вильявисенсио объявлено чрезвычайное положение
Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране в связи с убийством кандидата на пост главы государства Фернандо Вильявисенсио.
Режим чрезвычайного положения объявлен сроком на 60 дней. Все это время ВС страны будут мобилизованы на всей территории с целью обеспечить «безопасность граждан … свободные и демократические выборы», – говорится в обращении Лассо к нации, которое транслировалось в YouTube, передает ТАСС.
Также Лассо подписал указ о трехдневном национальном трауре.
Напомним, накануне вечером после митинга в Кито тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, при этом как минимум девять человек получили ранения.
На данный момент полиция Эквадора задержала шестерых подозреваемых в причастности к убийству Вильявисенсио.
Досрочные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре 20 августа.