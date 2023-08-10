В Эквадоре после убийства кандидата в президенты объявлено ЧП

В Эквадоре после убийства кандидата в президенты Вильявисенсио объявлено чрезвычайное положение

Режим чрезвычайного положения объявлен сроком на 60 дней. Все это время ВС страны будут мобилизованы на всей территории с целью обеспечить «безопасность граждан … свободные и демократические выборы», – говорится в обращении Лассо к нации, которое транслировалось в YouTube, передает ТАСС.

Также Лассо подписал указ о трехдневном национальном трауре.

Напомним, накануне вечером после митинга в Кито тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, при этом как минимум девять человек получили ранения.

На данный момент полиция Эквадора задержала шестерых подозреваемых в причастности к убийству Вильявисенсио.

Досрочные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре 20 августа.