На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.16 комментариев
Вильфанд назвал сроки наступления жары в Московском регионе
Вильфанд: Жителей Московского региона ожидает 34-градусная жара с 6 августа
Жара до плюс 34 градусов прогнозируется в столичном регионе в воскресенье и понедельник. Эти дни станут самым жарким периодом в сезоне, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в Московском регионе в пятницу прогнозируется до 28–30 градусов, в субботу – 30–32 градуса, а в воскресенье и понедельник ожидается до плюс 34 градусов, передает ТАСС. Метеоролог отметил, что такая температура может очень негативно сказываться на самочувствии москвичей.
По словам Вильфанда, после понедельника последует заметное понижение температуры, она придет к климатической норме.
Ранее Вильфанд назвал направление движения «теплового взрыва» из Европы.