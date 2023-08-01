На Западе раскритиковали ВСУ после взятия российскими силами шведской БМП

Немецкий корреспондент Репке раскритиковал работу ВСУ, которые «используют поставленную технику не по назначению»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, немецкая армия именно в этом обвиняет Украину – в использовании предоставленной Киеву техники не по назначению, не для успешной операции, передает Ura.ru.

Также Репке назвал ошибкой ВСУ работу по разделению больших бригад на отдельные полки, которые при этом становятся более уязвимыми.

Как подчеркнул корреспондент, БМП CV90 была потеряна не в период контрнаступления, для чего машину изначально направили, а еще в момент отделения от бригады и изолированной обороны.

«БМП подвели слишком близко к линии соприкосновения», – заключил он.

Напомним, российские военные во время боя на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую боевую машину пехоты Combat Vehicle 90. Один из солдат 20-й армии Западного военного округа рассказал РИА «Новости», что две БМП CV90 выскочили на российский опорный пункт и открыли огонь. Одну машину российским военнослужащим удалось подбить из РПГ на подходе.



Как заверил российский инженер Алексей Васильев, экспертам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП – одну из лучших боевых машин пехоты в мире.