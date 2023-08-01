Глава правящей партии Грузии оценил потери без туристов из России

Глава правящей партии Грузии: Запрет на въезд российским туристам обойдется в 1 млрд долларов ежегодно

Tекст: Антон Никитин

Политик обвинил бывшую правящую партию «Единое национальное движение» и остальную оппозицию в том, что они в понедельник устроили митинг против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находились туристы из России, передает ТАСС.

По его словам, такими действиями оппозиция хочет нанести экономический и политический урон Грузии, так как без российских туристов вообще республика будет терять примерно 1 млрд долларов в год, (при годовом ВВП 30 млрд долларов), будут потеряны 20-30 тыс. рабочих мест.

По мнению Кобахидзе, коллективное Нацдвижение и его партнеры всячески стараются устроить провокации, целью которых является создание хотя бы маленьких беспорядков в Грузии и нанесение урона экономическим и политическим интересам страны.

Тем временем в грузинском городе Батуми после прошедших накануне протестов сохраняется спокойная обстановка. Никаких митингов, в том числе в районе морского вокзала, в городе больше не проводится. Оппозиция новых акций не анонсировала, сотрудники МВД несут службу в штатном режиме.

В МВД Грузии сообщили, что в понедельник за мелкое хулиганство и неподчинение полиции было задержано 23 человека, все они пока находятся в изоляторах временного содержания.

Накануне в Грузии прошли протесты против прибытия в Батуми лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. После этого Батуми убрали из списка остановок круизного лайнера.