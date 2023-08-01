На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.3 комментария
Глава правящей партии Грузии оценил потери без туристов из России
Глава правящей партии Грузии: Запрет на въезд российским туристам обойдется в 1 млрд долларов ежегодно
Экономика Грузии ежегодно будет терять до 1 млрд долларов, если Тбилиси полностью запретит въезд российским туристам, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
Политик обвинил бывшую правящую партию «Единое национальное движение» и остальную оппозицию в том, что они в понедельник устроили митинг против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находились туристы из России, передает ТАСС.
По его словам, такими действиями оппозиция хочет нанести экономический и политический урон Грузии, так как без российских туристов вообще республика будет терять примерно 1 млрд долларов в год, (при годовом ВВП 30 млрд долларов), будут потеряны 20-30 тыс. рабочих мест.
По мнению Кобахидзе, коллективное Нацдвижение и его партнеры всячески стараются устроить провокации, целью которых является создание хотя бы маленьких беспорядков в Грузии и нанесение урона экономическим и политическим интересам страны.
Тем временем в грузинском городе Батуми после прошедших накануне протестов сохраняется спокойная обстановка. Никаких митингов, в том числе в районе морского вокзала, в городе больше не проводится. Оппозиция новых акций не анонсировала, сотрудники МВД несут службу в штатном режиме.
В МВД Грузии сообщили, что в понедельник за мелкое хулиганство и неподчинение полиции было задержано 23 человека, все они пока находятся в изоляторах временного содержания.
Накануне в Грузии прошли протесты против прибытия в Батуми лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. После этого Батуми убрали из списка остановок круизного лайнера.