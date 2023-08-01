Кириенко высоко оценил роль форума «Экосистема» в становлении молодого поколения

Tекст: Алина Власенко

Кириенко отметил, что место проведения форума «Экосистема» выбрано очень точно. «В прошлом году по итогам общения президента с участниками (форума «Экосистема. Заповедный край») было дано поручение, чтобы форум стал ежегодным. Рядом тоже по поручению президента формируется образовательный центр, приоритетом которого является как раз экология, бережное отношение к природе, все, что связано с наукой о природе и возможностями развития», – заявил Кириенко, слова которого приводятся в пресс-релизе Росмолодежи.



Замглавы администрации президента подчеркнул, что в этом году в «Экосистеме» впервые участвуют старшие школьники из Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». «У них сформировалось отдельное направление юннатов, юных натуралистов, которые здесь уже присутствуют. У ребят будет возможность посетить с пользой такой уникальный регион как Камчатка. Большое количество партнеров форума дадут возможность ребятам принять участие в реальных серьёзных исследованиях и пройти необходимую стажировку. И, возможно, за счет этого выбрать свою будущую профессию, свое призвание, свой жизненный путь», – указал Кириенко.

На встрече с участниками движения «Экосистема» выступил Никита Никитюк, учитель русского языка и литературы и руководитель регионального отделения «Волонтеров Леса», из Горловки ДНР. Он рассказал, что «Волонтеры Леса» в этом году высадили более 340 тыс. деревьев в ЛНР и ДНР, привлекли к участию свыше 5 тыс. волонтеров, наладили взаимодействие с регионами России в части помощи в технике и посадочном материале для лесников.

«Совместно с обществом «Знание» и РДДМ планируем запустить просветительскую программу по лесу и климату, а в сентябре даём старт конкурсу школьных лесничеств. В планах у нас – выпустить белую книгу Донбасса, провести в октябре первую в России научную конференцию по восстановлению экологии новых регионов, запустить работу передвижного экокампуса для проведения экологических лекций и занятий в городах Донбасса», – рассказал Никитюк.

Кириенко высоко оценил деятельность молодого человека. «Проект «Волонтеры леса» крайне важен. Масштаб восстановления лесов будет колоссальный. Если каждый человек в стране сможет приобрести и направить саженец, чтобы восстановить леса в Донбассе, это был бы хороший и очень правильный проект», – отметил он.

Также другие участники встречи поделились своими успехами в создании экологического движения как наследия форума «Экосистема. Заповедный край», во всероссийском проекте по экологизации событий «Зеленый стандарт», в научной высокоширотной экспедиции «Чистая Арктика – Восток 77».

Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» входит в линейку платформы Росмолодежь.События. В «Экосистеме» в 2023 году принимают участие 450 молодых людей из всех регионов России, в том числе среди делегатов форума молодежь из четырех новых регионов России: экоактивисты, молодые географы, биологи и экологи, ученые, общественные деятели в сфере экологии.