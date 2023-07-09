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Медведев предупредил о возможности удара по ядерным объектам в Европе
Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Ответом на атаку Смоленской АЭС может стать удар по ядерным объектам в Европе
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Если подтвердится попытка атаки Смоленской АЭС ракетами НАТО, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев предупредил в своем Telegram-канале, что если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Как считает заместитель председателя Совета безопасности России, «тут уже нечего стесняться».
В воскресенье некоторые Telegram-каналы выступили с утверждением, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области. Смоленская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом», расположена в трех километрах от Десногорска в Смоленской области на правом берегу Десногорского водохранилища. Расстояние от станции до Смоленска составляет порядка 150 км. В Telegram-канале станции сообщалось, что два энергоблока АЭС работают без замечаний, третий находится на плановом ремонте, передает ТАСС.
В начале июня директор ФСБ России Александр Бортников предупреждал, что Москва расценивает теракты на объектах атомной энергетики России как попытки Киева и Запада спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО
Большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО, следует из данных опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.
Из опроса следует, что 42% респондентов высказались за то, чтобы Украина стала членом НАТО после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против вступления Украины в альянс.
Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%.
По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос.
Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО.
Рар объяснил изменившуюся позицию немцев по вступлению Украины в НАТО
Александр Рар: Чем дольше длится украинский конфликт, тем больше немцы склоняются к вступлению Украины в НАТО
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За последнее время немцы серьезно изменили свое отношение к членству Украины в НАТО. Свою роль сыграла пропаганда в СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО.
«Посмотрите, кто самый популярный политик в Германии – это Борис Писториус, которого еще год назад мало кто знал. Сейчас он завоевывает себе поддержку и политические очки за счет резких высказываний о том, что Россия должна проиграть на Украине», – казал германский политолог Александр Рар.
«И немцы во многом пересмотрели свое отношение к происходящему в рамках военного конфликта. До февраля 2022 года к России было очень много симпатий, жители Германии активно выступали против дальнейшего расширения НАТО на Восток», – продолжил собеседник.
«Но сами военные действия и их продолжительность привели к тому, что многие выступают за окончание конфликта. Но и немало тех, кто поддерживает дальнейшую военную помощь Украине, таких больше 60%. Фактически, немцы пришли к мнению, что у Украины есть единственный путь – рано или поздно стать членом НАТО», – объясняет эксперт.
«Эта логика прослеживается в СМИ, которая пропагандирует американскую и европейскую политику. Ситуация очень сложная. Перспективы России вместе с Европой остаются достаточно туманными, если не ушли куда-то очень далеко за горизонт», – рассуждает политолог.
«Более того, теперь люди думают, что в будущем альянсу придется переходить к политике сдерживания или даже железного занавеса по отношению к России. Все это крайне плачевно для тех, кто верил в мир. Таких сейчас осталось крайне мало, но и их затыкают, не дают высказываться», – заключил Рар.
Ранее опрос, проведенный социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA, показал, что большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Так, 42% респондентов высказались за вступление страны в альянс после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против.
Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%.
По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос.
Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО.
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НАТО решило развернуть 300-тысячную армию в Европе
Столтенберг анонсировал размещение в Европе 300 тысяч боеготовых военнослужащих НАТО
Североатлантический альянс намеревается развернуть около 300 тыс. военнослужащих в Европе, они будут находиться в высокой степени боеготовности, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Планы по укреплению региональной обороны подразумевают, что НАТО развертывает 300 тыс. бойцов в высокой степени готовности, сказал Столтенберг, передает ТАСС.
Он уточнил, что в числе этих сил будут значительные воздушные и морские боевые силы.
Ранее в пятницу генсек альянса сообщал, что в НАТО намерены принять три плана по «борьбе с Россией и терроризмом». Один предназначен для Севера и Атлантики, другой – для Центральной Европы, третий – для Средиземноморского и Черноморского регионов.
Кандидат в президенты США сравнил Зеленского с Гамельнским крысоловом
Кандидат в президенты США Рамасвами потребовал от Байдена заявить Зеленскому о нежелании видеть Украину в НАТО
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Глава американского государства Джо Байден должен четко заявить, что США категорически против принятия Украины в НАТО, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Рамасвами заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что это «жесткая красная линия» и что Байден в данном случае должен выступить против своего «друга- хулигана Зеленского». Рамасвами осудил позицию республиканцев «вроде Линдси Грэма», которые поддерживают включение Украины в НАТО. Он призвал их прекратить вести ситуацию к ядерной войне.
«При всех стенаниях по поводу Будапештского меморандума 1994 года (по которому США более чем выполнили свои обязательства) истеблишмент неокон-демократов хранит шокирующее молчание относительно обещаний Джеймса Бейкера Горбачеву в 1990 году о том, что НАТО никогда не будет расширяться на восток от Германии», – заявил Рамасвами.
Он указал, что НАТО создавалось для предотвращения конфликта с СССР, но стремительнее всего альянс расширялся уже после распада Советского Союза, а сейчас НАТО увеличивает риск ядерной войны с Россией.
«Это просто безумие», – заявил Рамасвами, заверив, что в случае победы на президентских выборах откажется «терпеть угрозы со стороны антидемократического комика, ставшего лидером». Он не понимает, почему «остальной Запад» продолжает «есть каждый день из рук» Зеленского, которого Рамасвами назвал «Пестрым дудочником» (Гамельнским крысоловом).
Напомним, Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, республиканец. Он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.
В 2018 году Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как западные страны обещали не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. В частности, занимавший пост госсекретаря США Бейкер обещал, что юрисдикция НАТО «не распространится ни на один дюйм на восток», если в альянсе «сохранят Германию».
Эксперт пояснил смысл гарантий безопасности Украине от США «по типу Израиля»
Политолог Лукьянов пояснил смысл предложенных Байденом гарантий безопасности для Украины
Политолог Федор Лукьянов рассказал, что означают предложенные главой американского государства Джо Байденом Украине гарантии безопасности «по типу Израиля».
Лукьянов пояснил, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – заявил он в Telegram.
Напомним, Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе. Однако США «были бы готовы» предоставить ей гарантии безопасности «по типу Израиля», сказал он.
В Турции увидели опасность в активной военной помощи Украине
Контр-адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз: Активная военная помощь Украине противоречит интересам Турции
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Активная военная помощь Украине, поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и продолжение украинского кризиса противоречат национальным интересам Анкары, Турции нужна скорейшая нормализация отношений между Россией и Украиной, считает контр-адмирал турецких ВМС в отставке Джем Гюрдениз.
Отставной турецкий военный, основатель турецкой морской доктрины «Голубая родина» заявил в статье для портала «Верьянсын», что поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и активная военная помощь Киеву, в том числе беспилотниками, не могут соотноситься с национальными интересами Турции, эти шаги играют на руку Вашингтону и Лондону, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Турция не может позволить себе роскошь совершить на саммите НАТО в Вильнюсе ошибку. Гюрдениз отметил, что вооруженный конфликт в бассейне Черного моря, в котором заинтересован Североатлантический альянс, в случае его развития сильнее всего ударит по Турции. Бывший турецкий военный выразил уверенность, что национальным интересам Турции должны отвечать скорейшее обеспечение прекращения огня и нормализация отношений между Россией и Украиной.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных решений по линии Украина – НАТО уже согласованы и путь страны в альянс после предстоящего на следующей неделе саммита «станет короче».
Расмуссен не исключил принятия в НАТО некоторых «частей» Украины
Экс-генсек НАТО Расмуссен не исключил принятия в Североатлантический альянс «частей» Украины
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен не исключил принятия в НАТО «частей» Украины, таких как Западная Украина.
Свою точку зрения он изложил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.
Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным, чтобы в НАТО могли быть включены только некоторые части Украины, такие как Западная Украина, Расмуссен сказал, что «все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», передает ТАСС.
При этом бывший генсек НАТО выступил с утверждением, что это якобы может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. В качестве примера он привел вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году. По мнению Расмуссена, отличий в этих ситуациях много, но возможны и параллели.
Экс-генсек НАТО выразил мнение, что можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи Украине в соответствии со статьей пять Договора НАТО выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, где правительство в Киеве осуществляет фактическую юрисдикцию. Он пояснил, что сейчас идет обсуждение возможных вариантов вступления Украины в НАТО.
По его мнению, следующий саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года уже может выдать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу. Расмуссен отметил, что с этого момента вплоть до фактического присоединения к альянсу отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единое решение Североатлантического альянса по перспективам вступления Украины в военно-политический блок.
Белый дом: Украина не выполнила требования для вступления в НАТО
В Белом доме заявили о невыполнении Украиной требований для вступления в НАТО
Украина пока что не отвечает требованиям для вступления в НАТО, заявил в интервью телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он напомнил, что есть определенные требования, которым должен соответствовать член НАТО, Украина этим требованиям пока не соответствует, передает ТАСС.
Также Кирби отметил, что Украина находится в состоянии конфликта. «Всем нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь им преуспеть», – добавил Кирби.
Ранее сообщалось, что НАТО направит Украине пакет помощи на 500 млн евро.
Германия собралась обеспечить безопасность Европы без России
Президент Германии Штайнмайер: Безопасность Европы в будущем будет обеспечена без России
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена без России.
Штайнмайер заявил в интервью телеканалу ZDF, что США, Германия и «многие другие страны» якобы пытались создать в Европе архитектуру безопасности, включающую Россию, однако «это не сработало», передает ТАСС.
«Мы тоже не смогли этого сделать», – сказал президент ФРГ. Теперь, по его словам, из этого необходимо сделать выводы на будущее. Он пояснил, что в будущем безопасность в Европе больше не будет общей безопасностью с Россией.
При этом президент Германии пообещал, что страны Европы будут защищать друг друга, хоть им и придется нести огромные расходы на оборону, чтобы организовать лучшую защиту для Европы, для альянса и лучшую защиту для населения в Германии.
Напомним, в пятницу представители правительств входящих в Евросоюз стран и члены Европарламента согласовали план финансового стимулирования оборонной промышленности Европы для оперативного расширения производственных мощностей.
В Европе предрекли Украине катастрофу из-за конфликта США с Россией
Предприниматель Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией
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Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией при помощи НАТО, в ходе которой все запасы альянса уничтожаются, а украинцы умирают в соотношении десять к одному.
Как считает Дотком, президент США Джо Байден требует от главы киевского режима Владимира Зеленского не соглашаться на мир, продолжать борьбу и «победить» Россию с помощью НАТО. Он отметил на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России), что в ходе конфликта на Украине все запасы НАТО уничтожаются, украинцы умирают в соотношении десять к одному, и эта опосредованная война США – катастрофа для Украины. Ким Дотком подчеркнул, что такова реальность, и призвал требовать заключения мира, передает РИА «Новости».
Ранее в Британии признали отсутствие успехов в наступлении у Вооруженных сил Украины. В среду в МИД заявили, что так называемое украинское контрнаступление захлебывается, российские войска дают решительный отпор боевикам украинских формирований. В ведомстве также отметили, что Запад готов воевать с Россией до последнего украинца.
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В США раскрыли план вторжения НАТО на Украину
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО планирует вторжение на Украину
Страны Североатлантического альянса планируют интервенцию на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал мнение, что это произойдет в любом случае.
Американский офицер добавил, что власти Литвы и Польши уже обсуждают возможное совместное вторжение на территорию соседней страны. По мнению Макгрегора, не обязательно, что данная операция будет финансироваться остальными союзниками. Он считает, что две страны, входящие в НАТО, могут реализовать все самостоятельно, передает РИА «Новости».
Ранее Макгрегор заявлял, что Североатлантический альянс может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине, как и правительства некоторых стран в Европе.
Столтенберг пообещал единое решение НАТО по членству Украины
Столтенберг: Входящие в НАТО страны на саммите в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины
Входящие в Североатлантический альянс страны на предстоящем саммите в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в состав военно-политического блока, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг признал в интервью британскому телеканалу Sky News, что многие союзники имеют различные позиции и взгляды, однако, по его словам, в этом нет ничего нового. Он выразил абсолютную уверенность, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Как считает генсек альянса, входящие в НАТО могут сплотиться вокруг общей цели, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о согласовании «нескольких важных решений» для Украины и НАТО.
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Байдена призвали не поддаваться «восточной периферии» НАТО
Guardian: Байден должен противостоять повестке, которую продвигает восточная периферия НАТО
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Президент США Джо Байден не должен поддаваться неуместному энтузиазму «восточной периферии» НАТО по поводу хода украинского конфликта, говорится в статье главреда журнала The Nation Катрины ванден Хювел и экс-советника Госдепа Джеймса Кардена.
В материале, опубликованном британской газетой The Guardian, говорится, что на саммите НАТО в Вильнюсе «самые стойкие союзники Украины», к коим авторы причислили Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и Чехию, будут оказывать на других членов альянса «огромное давление». Однако, по мнению ванден Хювел и Кардена, интересы Украины и региональной безопасности заключаются в том, чтобы «основные государства НАТО» не поддались на этот глубоко неуместный энтузиазм «в отношении «победы» над Москвой», передает РИА «Новости».
В статье говорится, что такие мысли на Западе считаются «еретичными», однако дальнейшие боевые действия на Украине противоречат истинным интересам Соединенных Штатов. Авторы публикации напоминают, что нацбезопасность США в первую очередь зависит от стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Ванден Хювел и Карден предостерегают от того, чтобы «периферия» подменяла американскую повестку собственной. Вместо линии, которая не отвечает интересам США, на саммите НАТО в Вильнюсе Вашингтону следует сосредоточиться на «реконструкции и создании инклюзивной архитектуры европейской безопасности», говорится в статье. Такая архитектура, как поясняется в материале, позволит преодолеть старый разрыв между Востоком и Западом времен холодной войны, а не усугубить его. Именно отсутствие такой политики авторы статьи называют причиной, по которой настал «такой трагический момент».
Российское руководство неоднократно подчеркивало, что не стремится раскручивать маховик украинского конфликта, а хочет завершить его, однако Запад настаивает на продолжении боевых действий и наращивает военные поставки киевскому режиму.
Как отмечал ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер, предстоящий на следующей неделе саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что Североатлантический альянс оказался на грани коллапса.
Зеленский объяснил страхом перед Россией нежелание приглашать Украину в НАТО
Зеленский: Украину могут не пригласить в НАТО из-за страха ряда стран перед Россией
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«Идеальный» сценарий, при котором Украина получает приглашение в Североатлантический альянс, не реализуется, поскольку некоторые страны «боятся Россию», считает президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге, куда он прибыл вечером четверга, заявил, что понимает, какие трудности вызывает получение объединенной поддержки Украины со стороны всех стран НАТО, которая необходима для приглашения страны в альянс.
«Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский отметил, что Украина хочет получить «четкий сигнал», речь идет о «конкретных целях».
Кроме того, президент Украины сообщил, что обсуждал с президентом Чехии вопрос усиления обороны украинского государства, а также взаимодействие двух стран на всех уровнях, включая поддержку Прагой «формулы мира», предложенной Зеленским.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины ищут поводы для введения в страну ограниченного контингента НАТО, одним из них может стать провокация в отношении ЗАЭС.
Байден счел Украину неготовой к членству в НАТО
Байден счел преждевременным предложение ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО
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Сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО, заявил президент США Джо Байден.
Как заявил Байден, он «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Байден сказал, что существуют «требования, в том числе в части демократизации». Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Байден «дал понять» Зеленскому, что США «были бы готовы на то время, пока идет процесс», предоставить Украине гарантии безопасности «а-ля безопасность, которую предоставляют Израилю», если «будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение».
По мнению Байдена, сейчас в НАТО нет «единогласия по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью» в разгар конфликта. «К примеру, если бы это было сделано, и я говорю об этом серьезно, мы полностью привержены каждому дюйму территории НАТО. Это обязательство, которое мы все на себя взяли, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все в ней участвуем. Мы были бы в состоянии войны с Россией, если бы дела обстояли таким образом», – сказал он.
Байден утверждает, что в июне 2021 года на саммите в Женеве глава российского государства Владимир Путин хотел «получить обязательства, что Украина не будет в НАТО». «Я сказал, что мы этого не сделаем, у нас политика открытых дверей, мы не будем отталкивать никого», – заявил президент США.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина пока что не отвечает требованиям для вступления в НАТО.