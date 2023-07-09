«Движение Первых» наградило лауреатов юнармейской игры «Победа»

На территории центра «Патриот» в Подмосковье прошла торжественная церемония юнармейской военно-спортивной игры «Победа»

На территории Конгрессно-Выставочного центра «Патриот» в Подмосковье прошла торжественная церемония юнармейской военно-спортивной игры «Победа», соорганизатором которой выступило Российское движение детей и молодежи «Движение Первых».

Лучшими в юнармейской военно-спортивной игре «Победа» стали пять команд по десять человек, которых определили из более чем тысячи участников. Победители и призеры Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» получили сертификаты на спортивный инвентарь номиналом от 65 до 300 тыс. рублей. Первое место заняла команда из Ярославской области, второе место взяли ребята из Хакасии, третье – из Волгоградской области, четвертое и пятое – из Московской и Вологодской областей соответственно.

В начале церемонии участники развернули священную реликвию – Знамя Победы под песню «Плечо к плечу» и под музыкальное сопровождение оркестра Преображенского полка.

Почетными гостями церемонии стали заместитель министра обороны России Николай Панков, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» Анна Кузнецова, Герой Российской Федерации Алексей Романов, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Кетеван Швелидзе, первый заместитель председателя правления «Движения Первых» Наталия Мандрова, начальник главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Никита Нагорный.

«Вы дети, которые являются наследниками великих побед. Я хочу поблагодарить Министерство обороны Российской Федерации за то, что созидали и собирали это богатство: наставников, педагогов, образовательные программы. И сегодня у нас есть вы. Какой бы путь вы бы ни выбрали, самое главное, что вы будете настоящими патриотами», – отметила Анна Кузнецова.

«Мы с вами – хранители огромного человеческого духа, который живет в нашей стране и в нашем народе. И этот дух воспитывается в игре «Победа». В ней вы узнали, что залог побед – ваши знания и умения, за которые мы благодарим ваших педагогов и наставников, и что самое главное в любом деле – команда. Вне зависимости от пути, который вы выберете в жизни, та взаимопомощь, которой вы научились, будет серьезным подспорьем для вашего будущего», – поздравила победителей и участников Наталия Мандрова.

В конце церемонии выступили артисты – рэпер Паром, Ольга Кормухина и Олег Газманов. Во время песни «Россия» над парком «Патриот» пролетели три вертолета Ми-2У с Государственными флагами Российской Федерации.

«В прошлом году ярославские юнармейцы вернулись домой со 2-м местом, в этом году приедут победителями. Это в очередной раз доказывает, насколько важно иметь перед собой цель. Я горжусь вами всеми, вы выбрали непростой путь, но при этом я вижу вашу любовь, труд и верность своему делу. Большое спасибо наставникам, я рад, что каждый с этой сцены их поблагодарил», – подчеркнул Никита Нагорный.

В этом году игра проходила с новым девизом «ПОБЕДА – одна на всех!», который придумали финалисты проекта. По их мнению, девиз объединяет все команды, а также подчеркивает связь поколений между героями Великой Отечественной войны и героями специальной военной операции.

Юнармейские команды со всей страны, включая четыре новые территории, целую неделю проходили испытания, кульминацией которых стала тактическая игра на местности «Дорога победителей». Также юнармейцы посещали музеи и выставки, мастер-классы по топографии, военно-медицинской помощи и инженерной подготовке, смотрели постановку по мотивам поэмы «Василий Теркин», встречались с героями специальной военной операции.

В юнармейском календаре игра «Победа» считается одним из самых ярких и масштабных событий. Чтобы оказаться в финале, команды должны показать лучшие результаты в творческих, спортивных и интеллектуальных испытаниях у себя в регионе.

«Победа» проводится при поддержке Министерства обороны России, Министерства просвещения России и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

В 2023 году в финале участвовали более тысячи юношей и девушек из 85 регионов России, включая четыре новые территории. Отборочные этапы соревнования на муниципальном и региональном уровнях объединили свыше 400 тыс. юнармейцев, курсантов, кадет, воспитанников военно-патриотических клубов и организаций.