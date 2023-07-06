В Москве стартовал второй сезон Всероссийского конкурса разработчиков «Начни игру»

В студии Российского общества «Знание» стартовал второй сезон Всероссийского конкурса разработчиков игр «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Открытие посетили более 60 ведущих экспертов игровой индустрии, амбассадоров проекта, а также блогеров.

Второй сезон проекта «Начни игру» подготовил для участников много обновлений. Так, к трем профессиям направления «Партнерский кейс» добавилась четвертая – геймификатор. Это специалист, который с помощью игровых механик превращает обучение в увлекательные квесты, а рабочие задачи – в соревнования с наградами.

Профессия была анонсирована на официальной части открытия нового сезона в рамках дискуссии на тему «Игра – дело серьезное. Геймификация как инструмент мотивации». Модератором сессии выступила руководитель проекта «Начни игру» Марьям Карпова.

«Геймификатор – это новая, востребованная профессия, которой мы будем обучать участников в рамках второго сезона проекта «Начни игру». Сейчас на рынке нет доступных бесплатных сервисов для эффективного изучения профессии геймификатора, поэтому мы уверены, что количество регистраций участников на данное направление не будет уступать другим направлениям. Проект «Начни игру» – сам по себе геймифицированная платформа, где участники выполняют задания от партнеров проекта, изучают образовательные материалы, и все это с использованием игровых механик. По итогам первого сезона конкурса мы можем сказать, что инструменты геймификации работают: показатель прохождения всех заданий на платформе проекта составляет 85%, и это учитывая количество регистраций предыдущего года – более 82 тысяч», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Помимо добавления новой профессии во втором сезоне проекта предусмотрены очные мероприятия для разработчиков игр – геймджемы, где участникам будет необходимо разработать демоверсию игры за 72 часа. У начинающих свой путь в игровой индустрии появится возможность не только посоревноваться, поработать в команде и создать классный игровой продукт, но и привлечь потенциальных инвесторов.

Победители проекта «Начни игру» по направлению «Партнерский кейс» получают возможность выиграть грант на образование в сфере выбранной профессии и сопровождение своего проекта от ведущего игрового сообщества. Победители акселерационной программы по технологическому треку получат возможность подать свои проекты на грант до 7 млн рублей от Фонда «Сколково» на доращивание технологий.