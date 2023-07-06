Экономист усомнился в перспективах создания аналога Euroclear

Экономист Любич: До создания аналога Euroclear российским инвесторам стоит воздержаться от покупки европейских акций

В настоящее время учет европейских акций может вестись только на территории ЕС. Это главное препятствие для создания аналога системы Euroclear. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Антон Любич. Ранее в России предложили создать альтернативу международному депозитарному расчетному хабу Euroclear.

«Предложение Андрея Костина понятно и логично. Создать альтернативу Euroclear было бы неплохо, однако подобный процесс непременно будет сопряжен с рядом трудностей. Проблема состоит в следующем: в этом международном хабе учитываются все европейские акции, и выполнить подобную процедуру в других системах практически невозможно», – сказал экономист Антон Любич.

«Если перенести этот процесс в какую-либо страну Персидского залива, например, в ОАЭ, то региональная организация все равно будет обязана открыть счет в Euroclear. Точно так же, вне зависимости от того, где были куплены российские ценные бумаги, их обработка будет проходить в Москве», – подчеркивает собеседник.

«Таким образом, решение проблемы требует нетривиального подхода, а также долгой и выверенной работы. В настоящий момент наиболее правильным решением для российских инвесторов будет отказаться от покупок европейских акций, оставив эти планы до возможной реализации предложения Костина», – резюмирует Любич.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил создать альтернативу Euroclear. Об этом сообщает Quote.ru. По его мнению, международный расчетный хаб в настоящее время занят обдумыванием того, как поделить деньги, заработанные на замороженных российских бумагах. Сформированная в западных странах финансовая структура не позволяет РФ работать внутри имеющихся систем.

Он отметил, что центром базирования нового финансового депозитария могут стать страны Персидского залива, поскольку в этом регионе сконцентрировано большое количество капитала. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что предложение Костина достаточно сложное, однако необходимо продумать столь важные идеи совместно с рынком РФ.

Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов также назвал идею трудной в реализации. Тем не менее он подчеркнул, что создаваемая инфраструктура должна быть децентрализованной, поскольку партнеры «все равно будут пытаться усидеть на двух стульях».

Напомним, национальный расчетный депозитарий (НРД) РФ имеет счета в международных Euroclear и Clearstream. Однако в начале марта 2022 года последние перестали проводить операции по нему и даже включили НРД в санкционный список ЕС. Бумаги российских инвесторов оказались заморожены, а дивиденды и купоны по ним перестали приходить владельцам акций.