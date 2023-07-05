Гендиректор Ассамблеи народов России назвал провокацией сожжение Корана в Ульяновске

Гендиректор Ассамблеи народов России Даркович назвал провокацией сожжение Корана в Ульяновске

Правоохранители уже ищут провокатора, который на видео сжег Коран в Ульяновске, сообщил генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович.

«В сети Интернет распространяется очередное провокационное видео, на котором некий иностранный гражданин осуществляет кощунственные действия в отношений священной для мусульман книги Коран. По предварительным данным, провокатором является некий Саид Абу Мустафа – египтянин, ныне проживающий в Ульяновске. Правоохранительными органами уже проводится работа по его поиску и принятию должных мер правового реагирования», – приводятся его слова в Telegram-канале ассамблеи.

Он подчеркнул, что цель его обращения не в том, чтобы призвать компетентные органы должным образом выполнить свою работу. «Считаю, что пока в этом нет необходимости, поскольку уверен – произошедшему будет уделено должное внимание, а результаты работы правоохранителей будут носить не только репрессивный, но и профилактический характер», – подчеркнул Даркович.

«Как представитель Ассамблеи народов России, хочу обратить внимание на все более изощренный характер провокационных действий тех сил, целью которых является посеять недоверие и рознь среди россиян. На целом ряде интернет-площадок при освещении этого преступного эпизода авторами сознательно концентрировалось внимание на том, что кощунник – христианин, в подтверждение чего приводились его фото в храме, в окружении верующих и представителей православного духовенства», – отметил он.

По словам Дарковича, очевидно, что такая позиция также несет деструктивный контекст, а ее носители, по злой воле или скудоумию, выступают помощниками провокаторов.

«Считаю необходимым напомнить, что одними из первых, кто открыто отреагировал на акт недавнего публичного сожжения Корана в Швеции, стали представители Русской православной церкви, назвавшие произошедшее бесчеловечным и оскорбительным актом недопустимого вандализма. Такая позиция – результат многовекового опыта соработничества православных и мусульман нашего государства в деле построения общего Отечества и служения его многонациональному народу. Опыту, ценность которого завещана нам предками и должна бережно передаваться потомкам», – подчеркнул он.

Он также обратился к представителям СМИ и блогерам с просьбой, когда они пишут о подобных событиях, не забывать о том, что в подобных случаях важно не делать поспешных заявлений и оценок.

Напомним, Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в России является преступлением, заявил президент России Владимир Путин во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте.