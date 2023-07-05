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Для автотуристов создали Telegram-канал о ситуации на Крымском мосту
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Telegram-канал «Главный мост» создали в Краснодарском крае для путешествующих на автомобилях туристов, которые планируют поездки в Крым через Крымский мост.
В этом канале будет освещаться ситуация на подъездах к мосту, передает ТАСС.
Также в канале можно узнать, как лучше собраться в поездку, получить полезные советы по прохождению досмотра. Здесь же будут публиковать информацию об изменениях в организации движения, фактах ДТП.
Ранее сообщалось, что пробка, возникшая еще 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, ликвидирована.
Шольц заявил о «самостоятельности» Украины во времена СССР
Шольц назвал Украину во времена СССР «самостоятельным государством»
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Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц в интервью телеканалу ARD заявил также, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым принадлежал УССР, передает РИА «Новости».
Вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом-учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году. В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании); Британская Индия (колония Великобритании); Содружество Филиппин (протекторат США).
С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских Соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года.
Напомним, в апреле исполнилось 240 лет с подписания Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу», что сделало полуостров, который столетиями был цитаделью враждебного России Крымского ханства, частью русского мира.
ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова
Сотрудники ФСБ пресекли попытку покушения на главу Крыма Аксенова
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Пресечена организованная спецслужбами Украины попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщает ФСБ России.
Сотрудники ФСБ выявили завербованного СБУ россиянина 1988 года рождения, который прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности и планировал подорвать автомобиль главы Республики Крым, передает РИА «Новости».
По информации российской спецслужбы, в июне этого года агент прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, однако был задержан во время изъятия бомбы из тайника, а позднее – заключен под стражу.
Арестованный рассказал, что в декабре 2022 года был завербован куратором Игорем в СБУ, получил позывной «Каратист» и прошел обучение на полигоне подрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования.
«Я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал адрес, где находится автомобиль для установки там мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольская для подрыва кортежа Сергея Аксенова», – рассказал агент СБУ.
Также отмечается, что задержанный полностью признал вину. СК возбудил уголовные дела о покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств.
Ранее ФСБ арестовали гражданку Украины за сбор информации о российских военных.
Для объезда Крымского моста запланировали использовать Херсонский
Глава Минтранса рассказал о планах открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского
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Планируется открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского моста, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России.
По словам Савельева, транспортная нагрузка на Крымском мосту к выходным дням может повыситься. Кроме того, Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16-17 июля, передает ТАСС.
Савельев подчеркнул, что после открытия движения 2 июля через Чонгарский (Херсонский) мост между республикой Крым и Херсонской областью водители могут использовать альтернативный маршрут. По его словам, статистика показывает, что в понедельник более 1,2 тыс. автомобилей проехали по новым территориям минуя Крымский мост.
Он также рассказал, что по паромной переправе, минуя Крымский мост, будет перевозиться до тысячи автомобилей в день, задействовано шесть паромов. Также, по словам Савельева, военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу.
Автомобильный трафик в направлении Крымского полуострова с 1 июля текущего года увеличился на 40%. Савельев добавил, что на 14.00 мск на Крымском мосту проезжают 100 транспортных средств, время ожидания составляет 30 минут, а заторы отсутствуют.
Напомним, Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту.
Зафиксирован ажиотажный спрос на автобусные поездки из Москвы в Анапу
Туроператоры зафиксировали ажиотажный спрос на автобусные поездки из Москвы в Анапу
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Спрос на автобусные билеты в Анапу стал ажиотажным, поскольку у многих уже забронированы гостиницы в Краснодарском крае, а найти железнодорожный билет в Анапу практически невозможно, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР отметили, что в компании «Мультитур» на ее емкостях формируют автобусные туры, и другие туроператоры рассказали, что уже закончились билеты на ее автобусные рейсы в Анапу на 16 июля. При этом в дни за неделю до и неделю после 16 июля они пока есть, но темпы продаж быстрые, передает РИА «Новости».
В пресс-службе добавили, что из-за высокого спроса в «Мультитур» думают о постановке на линию уже третьего рейса на 16 июля.
В ассоциации уточнили, что ажиотаж связан с тем, что у многих уже забронированы гостиницы в крае, а найти железнодорожный билет в Анапу в купейных вагонах нереально даже в 8 утра в день открытия продаж: абсолютно все разлетается за 1–3 минуты, в кассах приобрести билет также невозможно, а трансфер же от Сочи до Анапы достаточно длительный – 7–9 часов в зависимости от дорожной ситуации. Поэтому автобусная перевозка, которая длится 22–24 часа от Москвы до Анапы и стоит от 5 тыс. рублей, является у туристов такой популярной.
Ранее АТОР назвала Краснодарский край и Абхазию самыми популярными направлениями для июльского отдыха в РФ в 2023 году.
25 июня АТОР сообщила о том, что туроператоры возобновляют автобусные туры на курорты Юга России.
Путин поручил задействовать паромы для решения проблемы с пробками на Крымском мосту
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту.
Путин на совещании обсуждает ситуацию, которая сложилась на подъезде к Крымскому мосту.
«Начнем с оперативных вопросов, как обычно. И первый из них – ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотел бы послушать [министра транспорта РФ] Савельева Виталия Геннадиевича», – сказал он.
Министр транспорта России Виталий Савельев доложил о ситуации на подъезде к Крымскому мосту, и сообщил, что для сокращения пробок задействованы паромные переправы. «Я как раз и хотел спросить (про паромы) и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», – приводит слова Путина ТАСС.
«Я так понял, вы сейчас сказали об этом, это (использование мощностей паромных переправ) и делается, и будет делаться, в том числе с использованием возможностей министерства обороны», – отметил он.
Напомним, автомобильная пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 7,3 километра. При этом пробка на въезде на Крымский мост со стороны Крыма полностью ликвидирована.
В парламенте Крыма рассказали об иске к Украине по водной блокаде
Глава комитета по законодательству парламента Крыма Трофимов рассказал об иске к Украине по водной блокаде
Иск по водной блокаде Крыма предъявлен министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственному агентству водных ресурсов Украины и украинскому управлению Северо-Крымского канала, сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
Трофимов, который возглавляет рабочую группу по оценке последствий блокады, сообщил, что неявка ответчиков не повлияет на «возможность проведения» суда. Иск готовили полтора года, сообщил Трофимов.
По его словам, «каждая копейка», которую пришлось потратить на борьбу с последствиями действий украинских властей, «подтверждена документально». Как заявил Трофимов, «с чем-то не согласиться» в иске окажется очень трудно, передает РИА «Новости».
Напомним, Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины более 152 млрд рублей в качестве ущерба от водной блокады полуострова.
Путин поручил оценить идею перенаправления турпотока в Крым через новые регионы
Президент Путин поручил проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы
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Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, транспортным ведомством, МЧС и МВД проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы.
Отвечая на слова губернатора Краснодарского края о том, что для жителей России станет предметом гордости проехать в Крым через новые территории, глава государства отметил: «Для нас только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых», передает ТАСС.
«У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД. Так, чтобы все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать», – сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.
Ранее Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту.
Напомним, во вторник днем автомобильная пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 7,3 км.
Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 8 км
Минтранс Крыма: Пробка на Крымский мост из Кубани выросла до 8 км
На подъезде к Крымскому мосту очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края составила 8 км, время ожидания достигает пяти часов, сообщил глава Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко.
В своем Telegram-канале он отметил, что по состоянию на 07.00 пробка составляет 8 км, время ожидания достигает пяти часов. Кроме того, по маршруту через Крымский мост в Краснодарский край пробка составляет 0,5 км, время ожидания – 40 минут.
Накануне стало известно, что на переправе через Керченский пролив в Крым скопилось более 300 грузовиков.
Туристов призвали учитывать время на прохождение досмотра на Крымском мосту
Минэкономразвития призвало туристов учитывать время на прохождение досмотра на Крымском мосту
При планировании поездок в Крым необходимо учитывать время на прохождение досмотровых процедур, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Вместе с этим, по данным Минтранса, увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. Автомобилисты обеспечены питьевой водой, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края составила около 13 километров.
Сенатор Сергей Цеков заявил газете ВЗГЛЯД, что меры безопасности при въезде в Крым усилены, однако мы видим, что никакие попытки Киева запугать россиян не увенчались успехом.
На Крымскому мосту выделили полосу для туристических автобусов
Для туристических автобусов на подъезде к Крымском мосту со стороны Кубани выделена отдельная полоса, они двигаются в сопровождении нарядов ДПС.
Туристические автобусы пропускают по второй полосе подъезда к Крымскому мосту со стороны Кубани, движение автомобилей организовано только по одной полосе, передает ТАСС.
Агентство пишет, что автомобильная пробка начинается с 130-го километра автомобильной дороги Новороссийск – Керчь.
Ранее в Минэкономразвития заявили, что при планировании поездок в Крым необходимо учитывать время на прохождение досмотровых процедур.
Сообщалось, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края составила около 13 километров.
В Кремле прокомментировали сорванное ФСБ покушение на Аксенова
Песков: Кремль желает главе Крыма Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения
Кремль желает главе Крыма Сергею Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ответ на вопрос, знает ли глава государства Владимир Путин о готовившемся покушении, представитель Кремля заверил, что президент, безусловно, постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причем такого важного региона в нынешней ситуации, как Крым, передает ТАСС.
Песков отметил, что Аксенов – настоящий боец. Представитель Кремля выразил уверенность, что главу Крыма таким образом не запугаешь. Песков добавил, что в Кремле желают Аксенову силы духа и крепости.
Кроме того, в ответ на вопрос о том, довольны ли в Кремле работой ФСБ в момент попытки вооруженного мятежа, пресс-секретарь президента подчеркнул, что спецслужбы и государственные органы в России выполняют свои функции должным образом.
Он оставил без комментариев вопрос о том, почему попытку мятежа не удалось предотвратить вовсе. «Все службы, министерства, ведомства, специальные службы выполняют свои функции и делают это должным образом», – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что глава государства отметил высокий уровень консолидации и вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни и выразил свою признательность всем тем, кто был вокруг, включая, безусловно, и сотрудников упомянутых вами служб. Песков напомнил, что на прошлой неделе Путин лично поблагодарил военных и силовиков на церемонии в Кремле.
Ранее Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения.
Суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152 млрд рублей ущерба
Суд Крыма заявил об иске о взыскании 152 млрд рублей ущерба с Украины за водную блокаду
Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины более 152 млрд рублей в качестве ущерба от водной блокады полуострова, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
В своем Telegram-канале ведомства указано, что объем претензий Крыма составляет более 152,2 млрд рублей.
«Для нас это очень значимое событие, важный результат нашей деятельности. Это также наш вклад в установление справедливости на официальном, юридическом уровне», – отметил Константинов.
Также председатель крымского Госсовета предположил, что по завершению спецоперации и последующих переговоров представители Запада предъявят России ущерб, нанесенный на территории бывшей Украины.
«Например, скажут: мы снимаем санкции, продавайте нам нефть на этот объем средств. Со своей стороны, нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина», – заключил он.
Ранее Константинов заявил, что Крым расширит список претензий к Украине: к требованиям по выплате компенсации добавят ущерб, нанесенный полуострову в результате террористических актов.
Напомним, рабочая группа крымского парламента собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Выяснилась причастность к ним 12 граждан Украины. Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ («Экоцид») по факту водной блокады Крыма со стороны Украины.
Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения
Глава Крыма Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения
Главы республики Крым Сергей Аксенов выразил благодарность сотрудникам ФСБ в связи с их работой по предотвращению покушения на него.
В своем Telegram-канале он указал, что российские спецслужбы работают четко и эффективно, а также выразил уверенность в том, что заказчики этого преступления будут найдены и наказаны.
«Полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом (Владимиром Путиным)», – подчеркнул Аксенов.
Ранее ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова завербованным СБУ в декабре 2022 года россиянином.
Курортный сбор ввели в Петербурге
Глава Петербурга Беглов подписал закон о введении курортного сбора в городе с 1 апреля 2024 года
В Петербурге с 1 апреля 2024 года вступит в силу закон о введении на территории города курортного сбора, сообщает пресс-служба администрации губернатора города Александр Беглов.
На административном сайте города указано, что с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на территории Петербурга будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.
Так, закон вступит в силу с 1 октября этого года, а до 1 апреля 2024 года ставка сбора будет нулевой. Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания в гостинице составит на одного человека 100 рублей.
Отмечается, что закон установил более 20 льготных категорий граждан, которые полностью освобождены от уплаты сбора: постоянно работающие на территории города на основании трудового договора или служебного контракта, участники ВОВ, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и многодетные семьи.
По данным властей города, поступившие в бюджет Петербурга средства пойдут на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил российского лидера Владимира Путина разрешить регионам ввести туристический сбор.
Эксперт: В ситуации с пробкой у Крымского моста Путин продемонстрировал человекоцентричную политику
Политолог Шаповалов: Путин деятельно участвует в решении острых для россиян проблем
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Ситуация в районе Крымского моста находится на личном контроле главы государства, поскольку этот вопрос является крайне актуальным для жителей России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Шаповалов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в том числе по ситуации с пробками на подъезде к Крымскому мосту.
«Совещания президента с правительством проходят регулярно и по самым разным направлениям внутренней и внешней политики. Фактически, глава государства держит руку на пульсе по всем острым вопросам, а также активно и деятельно участвует в их решении», – сказал Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.
«Это касается и ситуации с Крымским мостом. Путин лично координирует действия федеральных и региональных структур для разрешения вопроса. Такая вовлеченность главы государства в решение проблем наглядным образом демонстрирует человекоцентричность его политики», – отметил он.
«Как известно, пробка на Крымском мосту возникла естественным образом в силу активного курортного сезона и на фоне необходимых мер безопасности после осеннего теракта. Кроме того, власти Украины по-прежнему грозят совершить новые теракты», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем мы видим, что многие россияне стремятся отдыхать в Крыму. Это, на мой взгляд, крайне важный маркер. Никакие угрозы и сложности не пугают жителей нашей страны, желающих провести свой отпуск на полуострове», – заключил Шаповалов.
Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ, в рамках которого, в том числе, обсуждалась ситуация с пробкой на подъезде к Крымскому мосту. Министр транспорта России Виталий Савельев доложил о ситуации и сообщил, что для сокращения затора задействованы паромные переправы. «Я как раз и хотел спросить (про паромы) и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», – отметил Путин.
Глава Минтранса России Виталий Савельев также добавил, что планируется открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского. По его словам, транспортная нагрузка на Крымском мосту к выходным дням может повыситься. Кроме того, Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16-17 июля.
Также, по словам Савельева, военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу. Автомобильный трафик в направлении Крымского полуострова с 1 июля текущего года увеличился на 40%.
Глава государства в свою очередь поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, транспортным ведомством, МЧС и МВД проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы. При этом, отвечая на слова губернатора Кубани о том, что для жителей России станет предметом гордости проехать в Крым через новые территории, Путин отметил: «Для нас только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему жители России стремятся на отдых в Крым и как необходимо действовать, чтобы не допустить новых терактов на Крымском мосту.