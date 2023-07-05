Мишустин сменил гендиректора ТАСС

Премьер-министр Мишустин подписал распоряжение об освобождении Сергея Михайлова от должности гендиректора ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Сергея Михайлова от должности генерального директора информационного агентства ТАСС, вместо него назначен Андрей Кондрашов, сообщила пресс-служба правительства.

Этим же распоряжением Мишустина новым руководителем информационного агентства назначен Андрей Кондрашов, который до этого работал первым заместителем генерального директора ВГТРК, передает ТАСС.

В беседе с корреспондентом ТАСС Михайлов рассказал, что о своих дальнейших профессиональных планах сообщит в ближайшее время.

Сергей Михайлов возглавлял информационное агентство ТАСС с 2012 года. Он также является председателем Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, вице-президентом Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (Organization of Asia-Pacific News Agencies), главой медиасовета Ассамблеи народов Евразии.

Михайлову 52 года. За время работы в ТАСС он был отмечен почетной грамотой президента России, неоднократно благодарностью президента России, награжден государственными наградами. Является лауреатом главной премии Союза журналистов Москвы «Золотое перо», премии «Медиаменеджер России», премии Ab Ovo Российской академии общественных связей «За особый вклад в развитие индустрии общественных связей». Неоднократно входил в совместный рейтинг Ассоциации менеджеров России и газеты «Коммерсант» «1000 самых профессиональных менеджеров России».

Андрей Кондрашов – известный российский журналист и телеведущий. Родился в 1973 году в Алма-Ате. Окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве. Позже – магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Политология».

С 1991 года трудился на телевидении. Был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Государственной думы, входил в состав кремлевского пула, вел программу «Вести» и «Вести недели». В 2018 году стал первым заместителем генерального директора ВГТРК. В этой должности курировал информационное направление холдинга.

Кондрашов – лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории». Имеет государственные награды, в том числе за работу в горячих точках и освещение событий в Крыму.

Напомним также, в конце июня гендиректор «Федерального агентства новостей» (РИА ФАН) Евгений Зубарев подтвердил закрытие медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой до мая 2023 года возглавлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.