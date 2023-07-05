И. о. главного раввина Москвы Юшуваев высказался о признании своего предшественника иноагентом

Исполняющий обязанности главного раввина Москвы Давид Юшуваев в обращении к Московской еврейской общине и российским евреям заявил, что еврейская община не разделяет позиции его предшественника Пинхаса Гольдшмидта, признанного иноагентом.

Еврейская община в полной мере разделяет тревоги российского общества, ей предрекали идеологические расколы и обмеление материальной опоры, заявил Юшуваев в своем обращении. Текст опубликовал портал STMEGI.

Еврейская община гордится быть частью семьи многонационального народа России и с уважением относится ко всем национальностям и вероисповеданиям нашей страны, указал и. о. главного раввина столицы.

По его словам, сосуществование народов страны отражены в трудах крупнейших мыслителей и в истории каждой еврейской семьи.

«Как известно, бывший главный раввин нашей общины р. Пинхас Гольдшмидт (признан иноагентом) более полутора лет назад решил покинуть страну, после чего руководство общины утратило с ним связь. Такой личный выбор является его правом, однако и мы не считаем себя связанными его позицией и не разделяем его призывов. Абсолютное большинство прихожан по-прежнему с нами, более того, вернулись многие из тех, кто в смятении уехал в прошлом году. А некоторых из евреев, ранее не знавших дорогу в синагогу, только сейчас привели к нам поиски душевного равновесия», – отметил и. о. главного раввина Москвы.