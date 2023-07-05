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Обвиняемый в госизмене за финансирование ВСУ арестован в Екатеринбурге
УФСБ: Обвиняемый в госизмене за финансирование ВСУ арестован в Екатеринбурге
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Гражданин России, обвиняемый в госизмене за финансирование покупки оборудования для Вооруженных сил Украины, был задержан при попытке пересечения границы в Екатеринбурге. Ему избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
По сообщению ведомства, сотрудниками ФСБ пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности России, передает ТАСС. Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы в аэропорту Екатеринбурга, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным УФСБ, в условиях проведения специальной военной операции 39-летний мужчина переводил денежные средства на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, и совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения ВС РФ.
«Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – добавили в пресс-службе.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту.
Названа дата удара Украиной ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС
Карчаа: Украина намерена ночью 5 июля ударить ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС
Украина ночью 5 июля намеревается ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной ядерными отходами, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Украина также планирует сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС и использовать беспилотные летательные аппараты – камикадзе, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, отметив, что Украина собирается совершить теракт на Запорожской АЭС.
Макеевка получила «колоссальные повреждения» в результате удара ВСУ
Мэр Ключаров сообщил о «колоссальных повреждениях» в результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке
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В результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке «повреждения колоссальные», повреждены учреждения здравоохранения, есть раненые, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.
Ключаров сообщил в Telegram, что ВСУ обстреляли Червоногвардейский район. По предварительной информации, повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома (оконные блоки и стеклопакеты)». Сообщается, что в восьми медицинских организациях «взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады».
Ключаров заявил РИА «Новости», что сейчас из-за темноты сложно оценить ущерб, «во многих районах повреждено городское освещение». Он указал, что «пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки».
«Пациентов переводят в другие больницы», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал из-за публикации секретных документов СБУ
Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал, вызванный публикацией секретных документов СБУ
Крымско-татарскую общественность в Турции всколыхнула публикация в турецкой прессе в июне секретных документов СБУ, из которых следует, что президент Украины Владимир Зеленский воспринимает крымских татар не как полноправных граждан Украины, а как опасное национальное меньшинство, которое необходимо контролировать и использовать в своих интересах.
Как пишет турецкая газета Dik Gаzette в статье, «Зеленского не волнует судьба крымских татар – опубликованные документы пролили свет на договоренности Чубарова и украинских властей», в секретном отчете СБУ говорится, что крымские татары «представляют угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, а также направлены на разжигание экстремизма и межэтнических конфликтов», передает РИА «Новости».
Также из документов видно, что СБУ имела своих информаторов, близких к руководителям меджлиса крымско-татарского народа (признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация), главную роль в которой сегодня играют живущие в Киеве Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.
Как написал автор статьи в Dik Gazette, при этом СБУ проводят «психологические операции» для того, чтобы контролировать настроения среди крымских татар». Он отмечает, что все попытки турецких журналистов получить комментарии от главы меджлиса – Чубарова и бывшего главы меджлиса Джемилева и их представителей относительно приведенных в публикации документов, ни к чему не привели».Он также делает вывод, что «Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев по просьбе руководства офиса президента Украины приложили немалые усилия для того, чтобы окончательно закрыть тему национальной автономии, которую власти Украины пообещали крымским татарам в 2014 году».
По словам автора статьи, все эти годы Чубаров и Джемилев занимались только тем, что монетизировали эти обещания, получали от украинских властей немалые деньги и высокие должности в обмен на обман и контроль своих соотечественников, а из-за лживой позиции Чубарова крымские татары, живущие на Украине, оказались в изоляции.
«Их будущее, к сожалению, незавидно, они оказались оторваны от своих соотечественников, живущих как в Крыму, так и в Турции, и, по всей видимости, украинские власти будут добиваться их ускоренной ассимиляции», – говорится в заключении статьи.
Ранее РИА Новости опубликовало документы СБУ о предотвращении создания автономии крымских татар.
Российские войска нанесли удар по «Кракену» и «Грузинскому легиону»
Нанесены удары по «Кракену» и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях
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Авиация и артиллерия нанесли удары по «Кракену» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений «Кракен» и 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины нанесены в районе Торецка. Артиллерия нанесла удар по пункту дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке. Также поражены объекты и позиции ВСУ у населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, Веселое, Северск и Ласточкино. Уничтожены украинские самоходки «Акация» (в Николаевке) и 2С7 «Пион» (у Маркова), пушка «Мста-Б» (в поселке Острое) и 120-мм миномет (у Старомихайловки), передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об отражении атаки ВСУ севернее Урожайного и в районе Макаровки на Южно-Донецком направлении. Артиллерия уничтожила пикап с украинскими военными у Новомихайловки. Вертолеты нанесли удары по местам скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении уничтожены две буксируемые гаубицы ВСУ у Преображенки и Лукьяновского, станция РЭБ у Новоданиловки. Авиация уничтожила украинские танки и БМП у Малой Токмачки. Нанесены удары по украинским войскам у Новоданиловки и Пятихаток. ТОС «Солнцепек» поразила живую силу украинцев у Дорожнянки. Кроме того, сбиты два украинских беспилотника «Валькирия». Севернее Нестерянки российский военный из ПЗРК «Верба» сбил самолет Су-25 ВСУ.
Чехов также рассказал, что военные Вооруженных сил России под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего российская оборона смогла действовать непрерывно.
Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады сообщил, что российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций.
Кроме того, Минобороны России опубликовало видео стрельбы расчетов 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции.
Напомним, накануне сообщалось, что Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак у поселков Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.
В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву
МИД заявил о причастности Вашингтона к атаке дронов на Москву
Атаки беспилотников на российскую столицу и область, проведенные киевским режимом, невозможно было осуществить без помощи Вашингтона и его помощников, заявил МИД России.
Украинскую территорию продолжают накачивать оружием, в том числе беспилотниками, проводится обучение пилотов дронов, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Также для атаки используются полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Такие нападения делают США и их сателлитов соучастниками подготовки и проведения терактов, проводимых Киевом.
Утром 4 июля в Москве сбили четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в Подмосковье, в районе Кубинки. После этого Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву.
Избитых журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли из Грозного в Беслан
Журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли в Беслан после нападения в Грозном
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Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, на которых было совершено нападение в Чечне, вывезли из Грозного в бесланскую больницу в Северной Осетии, сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.
Солтаев добавил, что будет сопровождать пострадавших. «Еду впереди машины скорой помощи», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее появилась информация о том, что в Чечне было совершено нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прибыли в Чечню на суд по делу Заремы Мусаевой.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением журналистки и адвоката.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также заявил РИА «Новости», что в связи с избиением в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова будет направлено обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ о том, чтобы взять расследование на особый контроль.
Американский разведчик раскрыл эффективный способ ВС России по борьбе с наступлением ВСУ
Риттер заявил об эффективном использовании ВС России дистанционного минирования
Российские военные в СВО применяют специальные артиллерийские снаряды, позволяющие проводить дистанционное минирование, что серьезно бьет по их оппоненту, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Эта российская тактика «очень умная», заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, передает РИА «Новости».
Такие снаряды могут на удалении создавать новые минные поля после того, как украинские военные их уже разминировали, это наносит «сокрушительный удар» по ВСУ.
Ранее Риттер заявлял, что украинские военные в ходе контрнаступления «спешат и проигрывают».
ВСУ изменили стратегию контрнаступления
Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления
Украинские военные изменят стратегию контрнаступления, продвижение вперед более не является их главной задачей, заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
На данный момент продвижение не является основной задачей ВСУ, украинская армия считает своей главной задачей «максимальное уничтожение» живой силы и техники ВС России, заявил Данилов в Twitter (заблокирован в РФ), передает ТАСС.
По его словам, «война на уничтожение равна войне за километры».
Напомним, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.
Медведев назвал число принятых на контрактную службу в армию с начала 2023 года
Медведев: Попытка мятежа не изменила отношение к контрактной службе
С начала 2023 года в российские Вооруженные силы на службу по контракту поступило свыше 185 тыс. человек, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Из этих 185 тысяч около 109 тысяч – пребывающие в запасе и другие категории граждан, призванные по контракту, заявил Медведев, передает ТАСС.
Проводимая работа позволила нарастить темпы отбора по контракту до 1,4 тыс. человек в день.
Зампред Совбеза отметил, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в специальной военной операции.
Он указал, что контрактники и добровольцы показывают высокий уровень поддержки президента и государства. «Только за последнюю неделю контракт с вооруженными силами подписали почти 10 тыс. человек», – заключил Медведев.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что россияне выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа.
В США допустили исчезновение НАТО из-за конфликта на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине
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Североатлантический альянс может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине, как и правительства некоторых стран в Европе, выразил мнение экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Джеймсом Патриком.
По словам американского офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада. Он выразил сомнения, что НАТО переживет это, передает РИА «Новости».
Кроме того, Макгрегор предположил, что европейцы выйдут из этого кризиса с новыми правительствами. По словам бывшего советника Пентагона, он не знает, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но он выразил уверенность, что правительства в Европе сменятся, появятся новые лидеры, которые уже не будут слушать американцев.
Накануне экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность ускоренного вступления Украины в альянс по примеру Швеции и Финляндии. В прошлую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости взять Украину в НАТО ради безопасности Европы.
Для объезда Крымского моста запланировали использовать Херсонский
Глава Минтранса рассказал о планах открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского
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Планируется открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского моста, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России.
По словам Савельева, транспортная нагрузка на Крымском мосту к выходным дням может повыситься. Кроме того, Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16-17 июля, передает ТАСС.
Савельев подчеркнул, что после открытия движения 2 июля через Чонгарский (Херсонский) мост между республикой Крым и Херсонской областью водители могут использовать альтернативный маршрут. По его словам, статистика показывает, что в понедельник более 1,2 тыс. автомобилей проехали по новым территориям минуя Крымский мост.
Он также рассказал, что по паромной переправе, минуя Крымский мост, будет перевозиться до тысячи автомобилей в день, задействовано шесть паромов. Также, по словам Савельева, военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу.
Автомобильный трафик в направлении Крымского полуострова с 1 июля текущего года увеличился на 40%. Савельев добавил, что на 14.00 мск на Крымском мосту проезжают 100 транспортных средств, время ожидания составляет 30 минут, а заторы отсутствуют.
Напомним, Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту.
Путин: Россияне единым фронтом выступили против попытки военного мятежа
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Россияне выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По его словам, в сложившейся обстановке российский народ показал, что сплочен как никогда, передает ТАСС.
«Страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован – все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», – подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что долгое время у российских границ из Украины создавалась «Антироссия» для сдерживания развития России.
«Украину накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии», – сказал он.
Также Путин добавил, что Россия уверенно противостоит и будет дальше противостоять санкциям и ограничениям, заметив, что против страны ведется гибридная война с использованием беспрецедентных по масштабу нелегитимных санкций.
Глава российского государства поблагодарил страны ШОС за поддержку действий властей России в момент попытки мятежа.
«Мы это высоко ценим. Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации сотрудничества. И эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми», – заметил Путин.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, добавив, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы.
Канцлер Германии призвал готовиться оказывать помощь Украине годами
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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на стремительность и успешность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в наступательной операции на востоке и призвал Запад быть готовым поддерживать Киев годами, пока продолжается вооруженный конфликт.
Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку заявил, что страны Запада внесли свой вклад в помощь Украине насколько это было возможно, также он отметил, что еще предстоит оказание долгосрочной поддержки, передает ТАСС.
Канцлер призвал страны, которые хотят поддерживать Украину, такие как Германия и Румыния, принять для себя решение и быть в состоянии делать это еще год, два, три, а если нужно, то и дольше.
Касаясь повестки предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, канцлер Германии напомнил, что есть решение, принятое в свое время в Бухаресте (принятое в апреле 2008 года политическое заявление стран альянса о том, что Украина со временем станет членом НАТО), и которое необходимо дальше развивать.
При этом Шольц подчеркнул, что во время войны никто не может стать членом альянса. По его словам, к критериям вступления в НАТО относится в том числе отсутствие у страны-кандидата открытых пограничных конфликтов. При этом он пообещал Украине большую практическую поддержку со стороны альянса, отметив ее важность.
Накануне Германия пообещала Украине десятки немецких танков Leopard. В тот же день экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер допустил переход НАТО на Украине к «защитной эскалации» в качестве возможного «ответа» на удары ВС России по Украине.
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Мощный взрыв прогремел в Макеевке
Мощный взрыв выбил стекла в сотнях домов в Макеевке
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В Макеевке в ДНР прогремел мощный взрыв, выбило стекла в сотнях частных и многоквартирных домов в нескольких районах, сообщили в экстренных службах города.
Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке. В экстренных службах Макеевки сообщили, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах, передает ТАСС.
Как передает «Донецкое агентство новостей», около 21.20 мск в Макеевке произошло несколько взрывов. Их ощутили жители всех районов, а также Донецка и ряда других близлежащих населенных пунктов. Мэр города Владислав Ключаров сообщил, что «обстрел продолжается». По его словам, «есть повреждения теплового контура районной администрации и нескольких домов».
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, вооруженные силы Украины ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города.
Напомним, на днях ВСУ обстреляли Горловку, они выпустили семь ракет из РСЗО. В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение Storm Shadow и HIMARS.
Взрывы прогремели в Харьковской области
Несколько взрывов прозвучало в Харькове и Харьковской области Украины
Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области Украины, сообщают украинские СМИ. Российские военкоры сообщают о «прилете» по объекту под Харьковом.
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Харькова, передает РИА «Новости».
Власти заявили о работе ПВО.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в результате удара «Герани» по объекту под Харьковом прозвучал «мощный взрыв». Местные ресурсы подтверждают «как минимум один прилет».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Макеевке в ДНР. Погиб мирный житель, пострадали 36 человек, в том числе двое детей.