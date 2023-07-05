УФСБ: Обвиняемый в госизмене за финансирование ВСУ арестован в Екатеринбурге

Гражданин России, обвиняемый в госизмене за финансирование покупки оборудования для Вооруженных сил Украины, был задержан при попытке пересечения границы в Екатеринбурге. Ему избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

По сообщению ведомства, сотрудниками ФСБ пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности России, передает ТАСС. Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы в аэропорту Екатеринбурга, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным УФСБ, в условиях проведения специальной военной операции 39-летний мужчина переводил денежные средства на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, и совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения ВС РФ.

«Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – добавили в пресс-службе.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту.