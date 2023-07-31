МЧС: Из-за непогоды в России погибли 11 человек

Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.6 комментариев
Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?20 комментариев
Министерство нацобороны Греции нечаянно опубликовало фотографии секретных военных карт, сообщает новостной портал antitheto.gr.
Американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает президента Владимира Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об итогах недавнего визита в КНДР и встречи с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Новый логотип соцсети Twitter (заблокирован в России) в виде буквы X мешает ярким светом людям, живущим около штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, сообщил телеканал CBS.
Российская сторона выступает за восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В больнице Барнаула скончалась одна из госпитализированных после падения Ми-8 на Алтае женщин, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Меры безопасности после атак украинских беспилотников на Москву и так усилены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Число жертв стихии, обрушившейся несколько дней назад на 17 российских регионов, увеличилось до 11 человек, сообщили в МЧС.
В Ростовской области свыше 20 жителей Таганрога подали заявления на возмещение вреда здоровью после атаки ракетой, сообщил руководитель администрации города Андрей Фатеев.
В рамках гранд-финала проекта «Экософия» платформы «Россия – страна возможностей» в Нижнем Новгороде объявили имена ЭкоЛидеров, которые будут представлять регионы в экоповестке в масштабе всей страны.
На границе Польши и Белоруссии размещены польские снайперы, об этом заявило Генеральное командование ВС Польши в Twitter (заблокирован в России), опубликовав фото солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на границе двух стран.
После расправы над девушкой-байкером из Екатеринбурга злоумышленник оставил умирающую, не стал вызывать скорую, а сбежал в Армению, сообщают екатеринбургские СМИ.
Бывшего руководителя правительства Красноярского края Юрия Лапшина обвинили в превышении должностных полномочий и препятствии предпринимательской деятельности, сообщили в прокуратуре региона.
Число погибших при обстреле Донецка в понедельник утром увеличилось до четырех человек, еще десять человек получили травмы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.
Военный эксперт Васильев: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП
«В месте поражения видно, что борт прикрыт экраном из текстолита на арамидной основе и вроде бы керамических плит большого размера. Чертовски интересно для наших разработчиков, очень полезно изучить материалы и конструкции. Плюс пушка с дистанционным подрывом снарядов, очень хороший двигатель, система управления огнем», – написал автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.
Он также отметил, что это «хороший улов». По словам эксперта, шведская БМП CV90 – «одна из лучших БМП в мире, сбалансированная по характеристикам, 2018 года, современнейшая». Васильев подчеркнул, главное, чтобы машина сразу попала в руки российских инженеров, а затем ее можно отправить в музей, но «потом, разобрав на винтики и после тщательного изучения», – заключил он.
Схожего мнения придерживаются и авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Эксперты отмечают, что «трофей оказался в руках бойцов 252-го полка неслучайно». «Они намеренно поджидали две CV90 в конкретном месте и устроили на них засаду, поразив одну с дистанции около 50 метров. Хорошая иллюстрация того, что победа любит подготовку», – подчеркнули авторы.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие во время боя на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую боевую машину пехоты Combat Vehicle 90 (CV90). Один из солдат 20-й армии Западного военного округа рассказал РИА «Новости», что две БМП CV90 выскочили на российский опорный пункт и открыли огонь. Одну машину российским военнослужащим удалось подбить из РПГ на подходе. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал, сообщил источник.
А вторая БМП покинула местность. Брошенную украинскими националистами машину обнаружили и оттащили в тыл. Боец рассказал, что, судя по номеру, CV90 была выпущена в 2018 году. Кроме того, он обратил внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке.
Кроме того, военкоры сообщали, что во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV90 ВСУ.
На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель», попала высадка бойцов ВСУ из M2 «Брэдли», сразу же после прибытия украинских боевиков по ним нанесли удар российские военные.
Ранее в Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Прорыв россиянами обороны ВСУ в ЛНР грозит окружением Харькова
Американский военный в своем блоге на YouTube предрек, что взятие ВС России под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит им двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова, передает РИА «Новости».
Макгрегор считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.
В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
Daily Express: Британия готовит украинскую армию к вторжению в Крым
Как пишет Daily Express со ссылкой на источники, операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом «украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск». Отмечается, что в других местах бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, а операция будет поддерживаться новым запасом ракет большой дальности, поставляемых из Британии, США и Германии, передает Lenta.Ru.
Отмечается, что обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне (Девон), который закрыт для всех других воинских частей и представителей общественности. Один высокопоставленный британский военный источник сообщил, что упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя, прежде чем нанести удар в самое сердце врага».
По его словам, операция будет представлять собой многократные удары по российским силам, а ее успех будет зависеть «от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности».
Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что в результате «вторжения» в регион, которое обещают представители киевского режима, власти Украины получат «дырку от бублика».
Украинский офицер пожаловался на то, что российские военные глушат связь Starlink на фронте
По его словам, ВС России уже глушат Starlink на «нуле», технология уже успешно используется на фронте. Украинский военный пожаловался, что без Starlink очень трудно, потому что ВСУ буквально «оглохли и ослепли», передает Ura.ru.
Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.
До этогов США заявили о секретном оружии России для нарушения работы Starlink на Украине.
Экс-советник Кучмы Соскин: Украине из-за мобилизации угрожает социальный взрыв
Он обратил внимание на растущее сопротивление людей против военкомов, которых «скоро будут отстреливать». Соскин заявил, что Зеленскому стоит задуматься, потому что напряжение и дальше будет нарастать, передает РИА «Новости».
Как отметил бывший советник Кучмы, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления ВС России, а западное вооружение у Киева заканчивается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.
Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.
The Economist: Закупки нефти и соевых бобов могут быть признаками подготовки Китая к войне
После развала СССР США доминировали в мире несколько десятидетий, но «угроза со стороны Китая» может привести к мировой войне, передает РБК со ссылкой на The Economist. Издание отмечает, что горячей точкой может стать Тайвань, который поддерживает США.
По мнению авторов, Китай много лет укреплял свою экономику, а также армию, и обеспечил себе продовольственную безопасность. В статье также отмечается, что западные спецслужбы должны обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне: это закупки сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. По словам аналитиков, данные о торговле «являются полезным индикатором намерений правительства».
The Economist отмечает, что Китай импортирует почти три четверти потребляемой нефти, в случае, если бы Пекин начал наращивать свои резервы – это было бы одним из лучших показателей того, что он готовится к войне. Еще один важный маркер – потребление угля. Если бы страна начала сжигать его больше, чем обычно, это может привести к закупкам газа, из боязни быть отрезанным от поставок из-за рубежа.
При этом запасов пшеницы Китая хватит 18 месяцев, а в случае подготовки к войне Пекин начал бы закупать еще больше сельхозпродукции, в особенности соевых бобов, большая часть которых идет на корм свиньям, ведь на свинину приходится 60% всего потребления мяса в стране.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай зовет Россию вместе управлять миром.
Дипломат Полищук: Вывод ТЯО из Белоруссии возможен при отказе США от курса против России
Полищук напомнил, что Россия разместила ТЯО в Белоруссии в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона. Кроме того, отметил он, за последнее время в ключевых областях европейской безопасности произошли коренные изменения. Данная мера сдерживания, по словам дипломата, призвана обеспечить безопасность Союзного государства, передает РИА «Новости».
Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что гипотетический вывод ядерного оружия с территории Белоруссии будет возможен лишь в случае, если Североатлантический альянс и Соединенные Штаты изменят деструктивный курс и полностью вывезут американское ядерное оружие из Европы, ликвидировав при этом соответствующую инфраструктуру.
Москва ранее заявляла, что график размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, передачи контроля над ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит.
Al Mayadeen: Генералы ВСУ передали ЦРУ данные о хищении Зеленским выделенных на помощь Украине денежных средств
Издание со ссылкой на статью журналиста Сеймура Херша предположило, что генералы ВСУ разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними деньгами, и сдали его ЦРУ, передает РИА «Новости».
Ранее журналиста Сеймур Херш заявил, что президента Украины заподозрили в незаконном присвоении 400 млн долларов из западных фондов помощи.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения.
Бабченко задержали на месте, сообщает Delfi со ссылкой на активиста организации «Мирное сопротивление» Михаила Баранова.
В отношении бывшего журналиста заведено уголовное дело.
Уточняется, что сам инцидент произошел в воскресенье, 30 июля.
В апреле Минюст России включил Бабченко в реестр иностранных агентов. Ранее, в июле 2020 года, Бабченко был включен в список террористов и экстремистов Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Напомним, имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на украинском телевидении в Киеве. В 2018 году сначала СМИ, а затем и украинские власти объявили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома. В украинской и западной прессе развернули громкую антироссийскую кампанию. Почти сутки Бабченко считали мертвым, пока на следующий день журналист не пришел в СБУ. Украинские спецслужбы назвали произошедшее «спецоперацией» по предотвращению покушения на Бабченко. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Назвав свой отъезд «временной эвакуацией», он переехал в Израиль.
Пушилин поручил наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж российского танка
Атака была отражена на Запорожском направлении, но командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере ДНР, следует из сообщения Пушилина в Telegram.
«С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется», – написал врио главы ДНР.
Ранее блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.
Президент Франции Макрон пообещал немедленно отреагировать в случае атаки на французских граждан в Нигере
Как следует из заявления, Франция ответит в немедленной и непреклонной манере, в случае совершения нападения на граждан, армию, дипломатов и интересы страны в Нигере. Президент республики Эммануэль Макрон не потерпит никаких атак против нее и ее интересов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
Ранее протестующие у посольства Франции в столице Нигера потребовали закрытия иностранных баз.
До этого в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.
Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России
Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».
Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.
По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.
Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.
По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.
Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.
Офис Зеленского: Украина начнет переговоры с США по гарантиям безопасности на следующей неделе
Гарантии представляют собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем, пояснил Ермак в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Он также заявил, что эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО. По его словам, уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».
Он также отметил, что с участниками этой декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности, четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.
Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали киевскому режиму некие «гарантии безопасности», «ядром» которых, как поясняли в Пентагоне, станет «самооборона» Украины.
Кроме того, Джо Байден ранее заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». Политолог Федор Лукьянов в этой связи отмечал, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.
Роскосмос опубликовал кадры со спутника с изображением парада в День ВМФ в Петербурге и во Владикостоке
Роскосмос в своем Telegram-канале отметил, что кадры сделаны из космоса российским спутником «Канопус-В».
В воскресенье в Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Парад традиционно принял президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин. В своем выступлении он заявил, что ВМФ России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества.