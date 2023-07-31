ВС России уничтожили точку наблюдения ВСУ у Антоновского моста

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    10 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    20 комментариев
    Новости
    12:55Минобороны Греции случайно опубликовало фото секретных военных карт

    Министерство нацобороны Греции нечаянно опубликовало фотографии секретных военных карт, сообщает новостной портал antitheto.gr.

    12:53Песков оценил слова Стоуна об искажении образа Путина на Западе

    Американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает президента Владимира Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    12:51Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об итогах недавнего визита в КНДР и встречи с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    12:49Кремль заявил о провале украинского контрнаступления

    Контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    12:47Проживающие у штаб-квартиры Twitter пожаловались на новый логотип

    Новый логотип соцсети Twitter (заблокирован в России) в виде буквы X мешает ярким светом людям, живущим около штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, сообщил телеканал CBS.

    12:45Песков: Москва выступает за восстановление законности в Нигере

    Российская сторона выступает за восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    12:40Число погибших после крушения вертолета на Алтае выросло до пяти человек

    В больнице Барнаула скончалась одна из госпитализированных после падения Ми-8 на Алтае женщин, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

    12:38Песков об атаках дронов на Москву: Меры безопасности и так усилены

    Меры безопасности после атак украинских беспилотников на Москву и так усилены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    12:34МЧС: Из-за непогоды в России погибли 11 человек

    Число жертв стихии, обрушившейся несколько дней назад на 17 российских регионов, увеличилось до 11 человек, сообщили в МЧС.

    12:29В Таганроге подали 22 заявления на возмещение вреда здоровью после ракетной атаки

    В Ростовской области свыше 20 жителей Таганрога подали заявления на возмещение вреда здоровью после атаки ракетой, сообщил руководитель администрации города Андрей Фатеев.

    12:26В рамках гранд-финала проекта «Экософия» объявлены имена ЭкоЛидеров России

    В рамках гранд-финала проекта «Экософия» платформы «Россия – страна возможностей» в Нижнем Новгороде объявили имена ЭкоЛидеров, которые будут представлять регионы в экоповестке в масштабе всей страны.

    12:25В Польше подтвердили размещение снайперов на границе с Белоруссией

    На границе Польши и Белоруссии размещены польские снайперы, об этом заявило Генеральное командование ВС Польши в Twitter (заблокирован в России), опубликовав фото солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на границе двух стран.

    12:22В Армении задержан убивший байкершу из Екатеринбурга мужчина

    После расправы над девушкой-байкером из Екатеринбурга злоумышленник оставил умирающую, не стал вызывать скорую, а сбежал в Армению, сообщают екатеринбургские СМИ.

    12:19Экс-главу красноярского правительства заподозрили в превышении полномочий

    Бывшего руководителя правительства Красноярского края Юрия Лапшина обвинили в превышении должностных полномочий и препятствии предпринимательской деятельности, сообщили в прокуратуре региона.

    12:15Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до четырех человек

    Число погибших при обстреле Донецка в понедельник утром увеличилось до четырех человек, еще десять человек получили травмы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

    31 июля 2023, 12:00

    ВС России уничтожили точку наблюдения ВСУ у Антоновского моста

    Российские военные ракетным ударом уничтожили точку наблюдения ВСУ у Антоновского моста

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие посредством управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт боевиков ВСУ близ Антоновского моста в Херсоне, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в полуразрушенном доме около моста десантники обнаружили наблюдательный пункт ВСУ, откуда военные проводили корректировку огня по левому берегу Днепра.

    После этого мобильная группа новороссийских десантников на автомобиле багги, оснащенном противотанковым ракетным комплексом «Корнет», оперативно выдвинулась в указанный район для уничтожения цели.

    «В результате пуска управляемой ракеты наблюдательный пункт ВСУ уничтожен», – подчеркнуто в сообщении.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр у острова Малый Белогрудый.

    30 июля 2023, 14:12
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры, на которых можно увидеть удары Вооруженных сил (ВС) России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

    На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель», попала высадка бойцов ВСУ из M2 «Брэдли», сразу же после прибытия украинских боевиков по ним нанесли удар российские военные.

    Ранее в Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении.

    Коментарии (20)
    30 июля 2023, 19:46
    В США предрекли окружение российскими войсками Харькова

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Прорыв россиянами обороны ВСУ в ЛНР грозит окружением Харькова

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Американский военный в своем блоге на YouTube предрек, что взятие ВС России под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит им двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова, передает РИА «Новости».

    Макгрегор считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.

    Коментарии (29)
    30 июля 2023, 18:48
    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink

    Украинский офицер пожаловался на то, что российские военные глушат связь Starlink на фронте

    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получили технологию, которая вносит сбои в работу спутниковой сети Starlink, рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».

    По его словам, ВС России уже глушат Starlink на «нуле», технология уже успешно используется на фронте. Украинский военный пожаловался, что без Starlink очень трудно, потому что ВСУ буквально «оглохли и ослепли», передает Ura.ru.

    Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

    До этогов США заявили о секретном оружии России для нарушения работы Starlink на Украине.

    Коментарии (36)
    30 июля 2023, 17:32
    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка

    Пушилин поручил наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж российского танка

    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж танка, остановивший атаку противника из восьми единиц натовской техники, поручено представить к госнаградам Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Атака была отражена на Запорожском направлении, но командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере ДНР, следует из сообщения Пушилина в Telegram.

    «С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется», – написал врио главы ДНР.

    Ранее блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (23)
    30 июля 2023, 16:12
    Asia Times: Зеленский помог России нанести удар по пункту управления в Днепре

    Asia Times: Зеленский своим визитом выдал российской разведке пункт управления в Днепре

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Зеленский мог своим визитом раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ в Днепропетровске (украинское название – Днепр), заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    По его словам, за Зеленским внимательно следит российская разведка, а 28 июля перед уничтожением центра принятия решений украинский президент посетил Днепропетровск и представил к награде главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также встречался с полевыми командирами, в том числе с главой украинской разведки Кириллом Будановым и Александром Сырским, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России вечером в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.

    Коментарии (3)
    30 июля 2023, 18:31
    В Госдуме предложили создать купол безопасности над российскими городами

    Депутат Гусев: Над городами России необходимо создать купол безопасности от БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

    В своем Telegram-канале он написал, что необходимо думать над тем, чтобы обезопасить не только Москву, но и все города, которым угрожают атаки беспилотников. Гусев добавил, что некоторые технологий для создания купола есть у Общественного центра оборонных инноваций, с директором которого и другими экспертами будет обсуждаться этот вопрос.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, при которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв нет.

    Кроме того, Минобороны заявило, что 30 июля киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с использованием 25 беспилотников самолетного типа, нанеся удары по объектам в Крыму.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия.

    Коментарии (33)
    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    Коментарии (0)
    31 июля 2023, 11:37
    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Балицкий рассказал об отказе украинских военных от наступления в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, украинские военные отказываются идти в наступление, многие сдаются в плен. Балицкий написал в Telegram, что потери у ВСУ колоссальные, а действия противника неслаженные.

    Ранее Балицкий сообщил, что две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу.

    Коментарии (2)
    31 июля 2023, 09:43
    Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское

    Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери

    Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Он уточнил, что противник понес большие потери в личном составе и в технике, передает ТАСС.

    Кроме того, добавил Пушилин, самые ожесточенные бои между российскими силами и ВСУ в последние дни шли на Угледарском направлении в ДНР.

    На прошлой неделе российские силы улучшили позиции на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике.

    Коментарии (7)
    31 июля 2023, 11:02
    CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления
    CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Новые усиленные попытки Вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону могут свидетельствовать о новом этапе контрнаступления, сообщает CNN.

    По данным телеканала, украинские военные удвоили усилия по прорыву обороны России в рамках контрнаступления, передает RT.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.

    Тем временем бывший разведчик ВС США Скотт Риттер указал, что киевский режим обещал Западу заставить Россию капитулировать, используя поставленное вооруженным силам Украины оружие, однако ВСУ даже не удалось преодолеть первую линию российской обороны.

    Коментарии (7)
    30 июля 2023, 17:20
    Вертолет Ка-52 уничтожил «Вихрем» БМП Bradley

    Минобороны показало кадры уничтожения «Вихрем» атаковавшую БМП Bradley

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ролике ведомства показаны кадры, как вертолет Ка-52 выполняет пуск управляемой ракеты «Вихрь» по БМП Bradley, ракета точно попадает в американскую машину, она взрывается и сгорает.

    Ранее военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета.

    Коментарии (0)
    30 июля 2023, 19:31
    Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Согласно данным онлайн-карты воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины, в том числе Днепропетровской и Харьковской практически одновременно, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что Зеленский своими передвижениями помог российской разведке нанести удар по пункту управления в Днепре.

    Коментарии (6)
    30 июля 2023, 15:18
    ВС России нанесли удар по трем районам сосредоточения ВСУ в Запорожской области

    Балицкий: ВС России ударили по трем районам сосредоточения ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли огневой удар по трем районам сосредоточения украинских войск в Запорожской области, уничтожена механизированная рота противника, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Он написал в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки ВСУ совершили 28 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области. Наносили удары на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, также обострилась обстановка в районе Работино.

    По словам Балицкого, на Ореховском направлении противник попытался прорвать оборону, однако получил отпор от российских военных, понес значительные потери и отступил.

    Кроме того, он заявил, что российской разведкой вскрыто три района сосредоточения противника, по которым были нанесены удары.

    Ранее Рогов рассказал, что группа украинских военных была взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта.

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    30 июля 2023, 16:29
    Из-за обстрела ВСУ в Новой Каховке нарушено газоснабжение

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, перекрыто газоснабжение около 20 домов, сообщила администрация Новокаховского городского округа.

    Власти сообщили, что в городе частично разрушена крыша жилого дома, повреждена газовая труба по переулку Тихому, перекрыто газоснабжение около 20 домов, ремонтные работы приостановлены из-за не прекращающихся обстрелов, передает ТАСС.

    Ранее ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области, пострадали две женщины, они доставлены в районную больницу.

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    31 июля 2023, 11:40
    Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в спецоперации

    Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в ходе спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий «Росвоенипотеке» с 1 августа 2023 года погашать задолженность по ипотечным кредитам погибших участников спецоперации.

    Закон призван обеспечить своевременное и полное погашение задолженности по ипотечным кредитам участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в случае их гибели в ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    ФГКУ «Росвоенипотека» создано в 2006 году, находится в ведении Минобороны и обеспечивает функционирование накопительно-ипотечной системы для военнослужащих.

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    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду

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      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

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