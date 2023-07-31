Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.0 комментариев
Владелец IKEA продал штаб-квартиру в России
Владелец магазинов IKEA и торговых центров «Мега» продал штаб-квартиру в России
Владелец магазинов IKEA и торговых центров «Мега» – шведская Ingka Centres – продал штаб-квартиру в подмосковных Химках площадью 42 тыс. кв. метров.
Шведская Ingka Centres продала «Химки бизнес-парк», где располагалась российская штаб-квартира компании. Новым владельцем стала компания «КЛС-Химки», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса». Сделку подтвердили два консультанта, работавших со шведской компанией.
«Химки бизнес-парк» был построен в 2007-2008 годах. Ingka Centres собиралась выручить за офис чуть менее 4 млрд рублей, но цена могла снизиться вдвое после одобрения сделки комиссией кабмина.
В марте шведская сеть IKEA завершила сделку по продаже своей мебельной фабрики в Новгородской области, ее выкупит совладелец петербургской компании «Слотекс».