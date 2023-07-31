Марочко заявил, что российские средства РЭБ глушат интернет Starlink в ЛНР

На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации

Экс-советник Кучмы Соскин: Украине из-за мобилизации угрожает социальный взрыв

Tекст: Вера Басилая

Он обратил внимание на растущее сопротивление людей против военкомов, которых «скоро будут отстреливать». Соскин заявил, что Зеленскому стоит задуматься, потому что напряжение и дальше будет нарастать, передает РИА «Новости».

Как отметил бывший советник Кучмы, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления ВС России, а западное вооружение у Киева заканчивается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.