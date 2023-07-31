Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.0 комментариев
Марочко заявил, что российские средства РЭБ глушат интернет Starlink в ЛНР
Подполковник ЛНР Марочко заявил, что средства РЭБ России глушат спутниковый интернет Starlink
Работа российских средств радиоэлектронной борьбы направлена на спутниковый интернет Starlink в ЛНР, средства глушат сигнал, сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, информация просочилась из переговоров украинских военных на линии боевого соприкосновения, боевики ВСУ обсуждали трудности использования интернета через спутники Starlink, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что это связывают с активной работой российских средств РЭБ, которые глушат предоставляемую SpaceX связь.
Ранее на Украине признали, что Россия «далеко опередила» ее в радиоэлектронной борьбе.