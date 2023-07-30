Правительство не поддержало предложение о выходе России из МВФ

Правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из МВФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Законопроект предполагает признание утратившим силу постановления Верховного Совета РФ «О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития». Также авторы инициативы предлагают денонсировать протокол о вступлении России в члены Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.

Как отметили в правительстве, одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, передает ТАСС.

Кроме того, МВФ и Группа Всемирного банка остаются для России крупнейшими экспертными площадками и позволяют России представлять свою позицию.