Путин начал встречу с Бегловым с шутки «все хорошо не бывает», но похвалил

Tекст: Ольга Никитина

Беглов в ответ на соответствующий вопрос главы государства сказал, что в городе «все хорошо».

«Ну ладно, все хорошо не бывает», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля. При этом глава государства поблагодарил Беглова за то, в каком состоянии Северная столица встретила саммит Россия – Африка.

Президент Путин последние несколько дней работает в Санкт-Петербурге, где состоялся саммит и форум Россия – Африка. График у главы государства напряженный. Так, накануне он до поздней ночи обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу.

На встрече с президентом Беглов рассказал, что Санкт-Петербург приступил к осуществлению трех мегапоектов в сфере развития транспорта и инфраструктуры. «Мы начали строить долгожданную переправу через Неву – это Большой Смоленский мост», – сказал Беглов, назвав еще два проекта – строительство Широтной магистрали и создание новой линии скоростного трамвая, передает ТАСС.

Беглов подчеркнул, что впервые за 40 лет строится новый большой мост через Неву. «Он шестиполосный, с трамваем, разводной. Его очень ждут жители и правого, и левого берега Невы. Деньги мы выделяем из бюджета нашего города, уже проходим экспертизу, в ноябре ее закончим и в декабре приступим к строительству этого моста. Планируем завершить в 2027 году», – сказал губернатор.

Он отметил, что для города также очень важен проект строительства Широтной магистрали. «Она соединит КАД с ЗСД, выйдет в Ленинградскую область, на дорогу «Кола», это на Мурманск. Работа уже идет, первый этап мы начали – это Витебская развязка», – сообщил губернатор.

Проект будет реализован в несколько этапов, его планируется завершить к 2030 году. По словам Беглова, работы идут в соответствии с планом. На вопрос президента о том, какая будет скорость движения по новой магистрали, губернатор сообщил, что планируется до 120 км/ч.

Третий проект – скоростной трамвай, как сообщил Беглов, позволит связать с метро районы Славянку, Шушары и город Пушкин.