Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.7 комментариев
Путин раскрыл секрет своей работоспособности
Путин о своей работоспособности: Это биология
Президент Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции после нескольких напряженных дней саммита Россия – Африка ответил на вопрос, откуда он черпает энергию для такой насыщенной работы.
«Это биология, от предков все достается», – сказал президент. «Нормально все получается, слава Богу, пока», – заверил он.
«Удастся ли отдохнуть – не знаю. Не планирую особенно. Но, конечно, такой интенсивности, я надеюсь, в ближайшее время не будет, потому что вчера мы поздно закончили. Мы закончили с нашими друзьями африканскими… во сколько? Полвторого (1.30 ночи – прим. ВЗГЛЯД), наверно. А потом я еще с ребятами там разговаривал, с линии боевого соприкосновения. (…) Спать им не давал. Они уже там некоторые заплетающимся языком говорили», – отметил Путин.
Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу.
Ранее Путин подвел итоги саммита Россия – Африка, отметив, что континент помнит помощь СССР в ее освобождении, его «ведущий голос и автомат Калашникова».