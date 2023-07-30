Путин: Новых решений о передаче в управление иностранных активов не намечается

Путин: Новых решений о передаче во временное управление иностранных активов не намечается

Tекст: Ольга Никитина

«Нет, пока ничего подобного не готовится, а то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан – своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции. Надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет», – приводит его слова ТАСС.

«Мы ни у кого ничего не отбираем», – подчеркнул он, отметив, что ранее принятые решения о передаче во временное управление не являются отъемом собственности. Путин также подчеркнул, что Россия настроена достаточно дружелюбно к тем партнерам, которые не хотят уходить из страны.

Президент отметил, что это решение касается и банковского сектора. «Те, кто хочет у нас работать, – мы приветствуем и будем оказывать всяческое содействие», – заключил Путин.

Напомним, в апреле российский лидер подписал указ, по которому во временное управление Росимущества были переданы доли зарубежных акционеров в российских «дочках» международных холдингов «Юнипро» и «Фортум». Мера была принята в ответ на недружественные шаги Запада в отношении России.

В июле был подписан аналогичный указ в отношении российских дочерних структур производителя молочных продуктов Danone, а также доли в российской пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие разным структурам Carlsberg.