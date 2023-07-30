Путин: Новых решений о передаче в управление иностранных активов не намечается

  • Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи
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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    16 комментариев
    Новости
    01:37Путин: На Западе только языком треплют и сваливают проблемы на Россию

    Запад занял очень удобную позицию – треплет языком, сваливая все свои ошибки на российскую спецоперацию, заявил президент Владимир Путин.

    01:17Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи

    Президент Владимир Путин, говоря в ходе пресс-конференции о стремлении Польши осуществить вторжение на Украину, со ссылкой на историков привел слова Иосифа Сталина, который в разговоре Уинстоном Черчиллем напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи.

    01:04Путин поразился глупостью попыток строить идентичность Украины на неонацизме

    Президент России Владимир Путин заявил, что его поражает глупость тех, кто пытается базировать идентичность Украины, ее самобытность на неонацизме.

    00:54Путин: Россия не хочет прямого столкновения с США, но готова к этому

    Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но всегда готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

    00:48Путин: Новых решений о передаче в управление иностранных активов не намечается

    Президент России Владимир Путин заявил, что новых решений о передаче во временное управление иностранных активов не намечается, а предыдущие решения не являются отъемом собственности.

    00:36Путин описал выход России из зерновой сделки фразой из «Двенадцати стульев»

    Президент России Владимир Путин использовал фразу «утром деньги, вечером стулья», говоря о приостановлении Россией зерновой сделки и при каких условиях она может быть возобновлена.

    00:28Путин раскрыл секрет своей работоспособности

    Президент Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции после нескольких напряженных дней саммита Россия – Африка ответил на вопрос, откуда он черпает энергию для такой насыщенной работы.

    23:59Путин назвал последствия введения польских сил на Украину

    Введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше, заявил президент России Владимир Путин.

    23:42Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там боевиков «Азова» были

    Между Москвой и Анкарой имелись договоренности о нахождении в Турции боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), подтвердил президент Владимир Путин.

    23:26Путин объяснил бесплатные поставки зерна странам Африки

    Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки, заявил президент Владимир Путин.

    23:08Путин: Россия не может прекратить огонь, пока Киев ведет наступление

    Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление, заявил президент Владимир Путин.

    23:01Путин: Две трети потерянной ВСУ с начала контрнаступления техники – западная

    Украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе, но есть изменения – ВСУ берегут технику, сообщил президент Владимир Путин.

    22:51Путин: Африка помнит голос СССР и автомат Калашникова

    Африка помнит конкретную помощь СССР в ее освобождении, его «ведущий голос и автомат Калашникова», заявил президент Владимир Путин.

    22:32Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90

    Российские военнослужащие во время боя на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую боевую машину пехоты Combat Vehicle 90 (CV90).

    22:04Ветер повалил в Казани и Нижнем Новгороде десятки деревьев

    Сильный ливень обрушился на Нижний Новгород, шквалистый ветер повалил более 40 деревьев, оборвал провода, что привело к остановке трамваем и троллейбусов. В Казани из-за шквалистого ветра повреждены крыши, повалено несколько деревьев и заборов.

    30 июля 2023, 00:48

    Путин: Новых решений о передаче в управление иностранных активов не намечается

    Путин: Новых решений о передаче во временное управление иностранных активов не намечается

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин заявил, что новых решений о передаче во временное управление иностранных активов не намечается, а предыдущие решения не являются отъемом собственности.

    «Нет, пока ничего подобного не готовится, а то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан – своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции. Надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет», – приводит его слова ТАСС.

    «Мы ни у кого ничего не отбираем», – подчеркнул он, отметив, что ранее принятые решения о передаче во временное управление не являются отъемом собственности. Путин также подчеркнул, что Россия настроена достаточно дружелюбно к тем партнерам, которые не хотят уходить из страны.

    Президент отметил, что это решение касается и банковского сектора. «Те, кто хочет у нас работать, – мы приветствуем и будем оказывать всяческое содействие», – заключил Путин.

    Напомним, в апреле российский лидер подписал указ, по которому во временное управление Росимущества были переданы доли зарубежных акционеров в российских «дочках» международных холдингов «Юнипро» и «Фортум». Мера была принята в ответ на недружественные шаги Запада в отношении России.

    В июле был подписан аналогичный указ в отношении российских дочерних структур производителя молочных продуктов Danone, а также доли в российской пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие разным структурам Carlsberg.

    29 июля 2023, 13:32
    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка

    Песков: Гости саммита Россия – Африка восхитились Петербургом и организацией мероприятия

    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Гостей саммита Россия – Африка восхитил уровень организации мероприятии, а также место его проведения – Санкт-Петербург, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что все восхищались Санкт-Петербургом, выражали признательность и поздравляли российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.

    Президент Путин ранее в субботу заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.

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    29 июля 2023, 17:47
    Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии

    Путин во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пожелал сыновьям достойной службы в армии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    «В семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии, и хочу пожелать им достойной службы», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Глава государства также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.

    «Поздравляю и Виктора Горелова, ему сегодня исполняется 19 лет», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.

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    29 июля 2023, 01:59
    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»

    Путин заявил, что Запад вспоминает о международном праве только для его использования против кого-то

    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада вспоминают о международном праве только тогда, когда хотят использовать его как инструмент против кого-то, в том числе против России, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    На встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка Путин заявил, что страны Запада «подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны». Также, по словам Путина, «они забыли, как действовали в Ливии – без всякого решения Совета Безопасности ООН». сообщается на сайте Кремля.

    «Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на Устав ООН», – заявил он. По словам Путина, если на Западе хотят, чтобы «кто-то соблюдал Устав ООН и другие нормы международного права», то западные государства должны «сами исполнять эти же нормы».

    «Это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любых споров», – сказал президент. Он полагает, что у Запада «не получится» использовать Устав ООН против России. Путин заявил, что Москва «действует в полном соответствии с Уставом». Он сказал, что «не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечить свою безопасность за счет других».

    Напомним, в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.

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    29 июля 2023, 19:25
    Путин подвел итог саммита Россия – Африка

    Путин: Саммит «Россия – Африка» прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами

    Путин подвел итог саммита Россия – Африка
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо выразил мнение, что саммит «Россия – Африка» прошел на очень хорошем уровне. Он также поблагодарил президента Республики за то, что тот принял решение посетить Петербург, передает РИА «Новости».

    «Немногим более месяца назад здесь, в Петербурге, обсудили с главами делегаций ряда африканских государств, в том числе, с вашим представителем пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием... На мой взгляд, состоялась очень откровенная, полезная дискуссия», – сказал российский лидер.

    Путин отметил, что Россия и Конго  взаимодействуют в ООН и на других международных площадках.

    «Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе и так далее», – сказал президент России.

    Он также сказал, что будет рад видеть президента Республики Конго в воскресенье на главном Военно-Морском параде.

    Ранее венгерские СМИ сообщили, что саммит Россия – Африка в Петербурге опроверг заявления Запада о политической изоляции Москвы и показал умение РФ использовать дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.

    Коментарии (13)
    29 июля 2023, 23:59
    Путин назвал последствия введения польских сил на Украину

    Путин: Введение польских сил на Украину станет началом отторжения ее западных земель

    Tекст: Ольга Никитина

    Введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пробрасываются идеи введения определенных польских подразделений в широком плане для обеспечения безопасности [на Украине], потому что всех выгребают в рамках мобилизационных мероприятий, но нужно же поддерживать порядок и дисциплину. Но если это произойдет, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Планы по отторжению Западной Украины в пользу Польши, как подчеркнул президент Путин, никогда не покидают польские элиты. Эта идея у них живуча, отметил глава государства.

    На прошлой неделе Путин заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

    При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (4)
    29 июля 2023, 23:01
    Путин: Две трети потерянной ВСУ с начала контрнаступления техники – западная
    Путин: Две трети потерянной ВСУ с начала контрнаступления техники – западная
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе, но есть изменения – ВСУ берегут технику, сообщил президент Владимир Путин.

    «Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся ее потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары наших танков, артиллерии и так далее», – передает ТАСС слова главы государства.

    С начала контрнаступления в июне, как сообщил Путин, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. Глава государства отметил, что две трети подбитой техники было поставлено Западом.

    Также Путин сообщил, что противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности. «Они понесли большие потери и в живой силе, и в технике», – отметил глава государства.

    Президент подтвердил, что он в курсе ситуации в зоне СВО, но не считает своим делом управление войсками. «Это неправильно и даже вредно. Ежечасно с передовой получать [доклады] невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения обеспечения их безопасности», – сказал он.

    «Но, конечно, <…> я в курсе дел, происходящих там. По несколько раз в день я связываюсь с руководством Министерства обороны, если нужно, и с конкретными подразделениями», – сообщил глава государства.

    Президент отметил, что в пятницу после всех мероприятий саммита Россия – Африка «говорил и с командующим 58-й армии, и с командиром 7-го полка, бойцы которого отличились два дня назад в боях на Запорожском направлении». А целью звонка было «поблагодарить их и их личный состав за то, что они сделали в ходе боев за предыдущие сутки».

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    29 июля 2023, 23:08
    Путин: Россия не может прекратить огонь, пока Киев ведет наступление

    Путин: Россия не может выполнить пункт о прекращении огня, когда Киев ведет наступление

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление, заявил президент Владимир Путин.

    «Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», – сказал он, говоря об африканской мирной инициативе, передает ТАСС.

    Российский лидер сообщил, что страны Африки искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. «Они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Это они делают не только и не сколько под давлением извне, исходя из внутренних побуждений», – сказал он.

    При этом президент отметил, что африканская мирная инициатива по урегулированию украинского кризиса наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. По словам Путина, страны Африки не претендуют на то, чтобы их инициатива «вступала в какие-то противоречия либо конкурировала с другими».

    Некоторые пункты африканской мирной инициативы, отметил Путин, уже реализуются. «Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад – эти положения, пункты этой мирной инициативы, – они реализуются. Тем не менее, в этих инициативах десять пунктов всего. Один из этих пунктов – обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми», – сказал он.

    Путин отметил также, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе.

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    29 июля 2023, 23:42
    Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там боевиков «Азова» были

    Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там отпущенных из плена боевиков «Азова» были

    Tекст: Ольга Никитина

    Между Москвой и Анкарой имелись договоренности о нахождении в Турции боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), подтвердил президент Владимир Путин.

    «Договоренности были, других комментариев не будет», – передает ТАСС ответ президента на вопрос о договоренностях между двумя странами и о том, как возвращение боевиков «Азова» на Украину повлияет на его отношения с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Путин подчеркнул, что выход России из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров «Азова» Украине. «Одно с другим никак не связано», – заверил президент.

    Кроме того, глава государства сообщил, что тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. Он подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки.

    Также Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о том, что они встретятся. «Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до [президентских и парламентских] выборов [в Турции], но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему», – сказал президент. «Но мы так и не договорились где – либо у нас, либо в Турции. Посмотрим», – добавил российский лидер.

    Путин также сообщил, что запланировал телефонный разговор с Эрдоганом на среду.

    Ранее в Турции сообщили, что дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков «Азова».

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    29 июля 2023, 14:45
    Президент Буркина-Фасо заявил о поддержке спецоперации на Украине

    Президент переходного периода Буркина-Фасо Траоре заявил о поддержке спецоперации на Украине

    Tекст: Алина Власенко

    Народ Буркина-Фасо поддерживает проводимую Россией спецоперацию на Украине, заявил президент переходного периода африканской страны Ибраим Траоре.

    «Будьте уверены, что наш народ вас поддерживает», – сказал Траоре в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Путин сообщил, что товарооборот России с Буркина-Фасо пока скромный «даже по российско-африканскому измерению», но есть над чем работать.

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    29 июля 2023, 17:54
    Президент переходного периода Мали выразил благодарность Путину за поставки зерна

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил президента России Владимира Путина за поставки зерна.

    Президент назвал Мали одним из главных получателей российского зерна, передает РИА «Новости».    

    Гоита выразил надежду на поддержку России, назвав россиян настоящими друзьями.

    Кабмин России выделили 2 млн долларов (184 млн рублей – прим ВЗГЛЯД) на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия, сообщил российский лидер Владимир Путин.

    «Правительством России, в частности, принято решение о выделении 2 млн долларов на закупку через ВПП ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей», — сказал он.

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    29 июля 2023, 18:57
    Путину подарили фигурку ангела

    Семья Кравцовых из Смоленской области подарила Путину фигурку ангела

    Tекст: Антон Никитин

    Многодетная мама Олеся Кравцова из Смоленской области подарила президенту Владимиру Путину фигуру ангела, чтобы он всегда оберегал президента России.

    «От всех многодетных семей примите от нас подарок, пожалуйста, Владимир Владимирович, – ангела, который будет вас оберегать. <…> Он сидит на шаре, в котором руками наших детей вырезаны сердечки – и подписаны каждым родителем и каждым ребенком, у которых сердца отзываются благодарностью», – сказала Кравцова на встрече Путина по видеосвязи с лауреатами ордена «Родительская слава», посетившими сегодня Кремль, передает ТАСС.

    Она поблагодарила Путина от имени всех родителей и детей за недельную поездку в Москву, за организованное посещение музеев Кремля, в том числе Грановитой палаты, за полет над парком «Зарядье». Также президента поблагодарил ее сын – Матвей, он признался в любви к Москве и поделился, что хотел бы выучиться и перевезти в столицу всю свою семью.

    Мама многодетной семьи из Кировской области Снежанна Рожкова в свою очередь подарила президенту России журнал, который издают ее родители о счастливой семье, о радостном материнстве и о детях. Она добавила, что в журнале семья написала пожелание президенту России. А ее сын Георгий рассказал Путину, что во время поездки в Москву особенно впечатлился музеем Победы. Ее дочь – Елизавета Лопатина поблагодарила президента за яркие эмоции от поездки в Москву, особенно – от посещения цирка, где ей понравилось выступление морских котиков.

    Глава многодетной семьи из Магадана Вадим Горелов выразил свое восхищение организованной поездкой и рассказал, что завтра он с детьми приедет в Санкт-Петербург и попросил о встрече, чтобы лично пожать руку президенту России. Его сын Юрий пожелал Путину крепкого здоровья и поделился, что ему больше всего понравился музей на Поклонной Горе, где он узнал много нового об истории своей страны. Кроме того, он поблагодарил президента за возможность в поездке познакомиться с многодетными семьями со всей России, с которыми за неделю они очень подружились. Его сестра София рассказала, что неизгладимое впечатление на нее произвело проживание в красивых номерах столичной гостиницы «Россия» и двухчасовая поездка на теплоходе.

    Во встрече по видеосвязи из Александровского зала Большого Кремлевского дворца приняли участие семья Кравцовых из Смоленской области, у которых семь детей, семья Ильиных из-под Архангельска, воспитывающие восемь детей, семья Ильи и Елизаветы Шишкиных из Майкопа – у них одиннадцать детей, семья Туговых из Карачаево-Черкесии (восемь детей), чета Максима Лопатина и Снежанны Рожковой из Кировской области (семь детей), семья Беловых из Челябинской области (восемь детей), а также Букреевы из Новосибирска (восемь детей) и Гореловы из Магадана (десять детей).

    Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.

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    30 июля 2023, 00:28
    Путин раскрыл секрет своей работоспособности

    Путин о своей работоспособности: Это биология

    Путин раскрыл секрет своей работоспособности
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции после нескольких напряженных дней саммита Россия – Африка ответил на вопрос, откуда он черпает энергию для такой насыщенной работы.

    «Это биология, от предков все достается», – сказал президент. «Нормально все получается, слава Богу, пока», – заверил он.

    «Удастся ли отдохнуть – не знаю. Не планирую особенно. Но, конечно, такой интенсивности, я надеюсь, в ближайшее время не будет, потому что вчера мы поздно закончили. Мы закончили с нашими друзьями африканскими… во сколько? Полвторого (1.30 ночи – прим. ВЗГЛЯД), наверно. А потом я еще с ребятами там разговаривал, с линии боевого соприкосновения. (…) Спать им не давал. Они уже там некоторые заплетающимся языком говорили», – отметил Путин.

    Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу.

    Ранее Путин подвел итоги саммита Россия – Африка, отметив, что континент помнит помощь СССР в ее освобождении, его «ведущий голос и автомат Калашникова».

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    29 июля 2023, 12:06
    Встреча Путина с африканскими лидерами по Украине продлилась до 2.00

    Песков: Встреча Путина с африканской миссией по Украине длилась до 02.00 ночи

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил, что глава государства планирует в субботу пообщаться с журналистами, чтобы еще раз подвести итоги саммита Россия – Африка, передает ТАСС.

    Песков добавил, что по итогам переговоров участники встречи примут совместное заявление.

    На встрече с африканскими лидерами Путин сообщил, что Украина в результате распада СССР получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому было написано», что страна является нейтральным государством. По словам главы государства, в России «внимательно проанализировали высказанные африканскими друзьями мысли и соображения», Москва «относится к этому очень серьезно и с большим вниманием».

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    29 июля 2023, 17:30
    Путин назвал многодетные семьи гордостью России

    Путин: Многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, являются гордостью нашей страны

    Tекст: Антон Никитин

    Многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки, являются гордостью нашей страны, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», которая прошла по видеосвязи.

    «Такие семьи, как ваши, – гордость нашей страны. Вы воспитываете детей в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки и, что очень важно, подаете замечательный пример другим людям. Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничем более ценного, чем семья, где растет много детей. И, будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше», – сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал видеоконференцию президента России с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

    Орден «Родительская слава» учрежден указом президента России в 2008 году. Им награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

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    29 июля 2023, 15:23
    Кремль анонсировал участие Путина в главном военно-морском параде

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в День Военно-морского флота, 30 июля, примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщили в Кремле.

    Глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии.

    Парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня Военно-Морского Флота состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

    Ранее в Кремле сообщили, что вместе с российским лидером в параде в качестве гостей будут участвовать четверо глав африканских государств, которые остались в Санкт-Петербурге после саммита Россия – Африка, и представители «уровнем пониже» еще пяти стран-участниц форума.

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