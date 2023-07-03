В Совфеде ответили Шольцу на заявления о «самостоятельности» Украины в период СССР

Сенатор Долгов: Шольц либо не знает историю, либо пытается выдать желаемое за действительное

Своими псевдоисторическими заявлениями Шольц пытается оправдать поддержку нынешней украинской власти, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Украина уже во времена СССР была «самостоятельным государством», а Крым всегда был украинским.

«Шольц либо очень плохо знает историю, либо выдает желаемое за действительное. Тезис, озвученный канцлером, максимально притянут за уши. Украинская ССР, конечно, входила в состав Советского Союза, обладая определенной самостоятельностью, но в рамках единого государства», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Вместе с тем УССР, наравне с Белорусской ССР и вместе с СССР, действительно были основателями ООН. Но это были реалии послевоенного времени с совершенно конкретной политической подоплекой. Очевидно, что ни украинская, ни белорусская делегации не могли в полной мере действовать самостоятельно», – отметил он.

«Я напомню, что государственность Украина получила благодаря Владимиру Ленину. Также его решения привели к тому, что в состав УССР вошли земли Донбасса и Новороссии, а позже – при Никите Хрущеве – Украине подарили Крым. Так что утверждения Шольца исторически некорректны», – рассуждает собеседник.

«Мне все это видится как попытка каким-то образом оправдать поддержку нынешней украинской власти. Более того, напомню Шольцу, что в Германии официально запрещен нацизм. Так что правительство ФРГ фактически нарушает собственные законы, оказывая постоянную помощь ВСУ», – заключил Долгов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН. В интервью немецким СМИ он также отметил, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым всегда принадлежал УССР.

Как отмечает РИА «Новости», вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом – учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году.

В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании), Британская Индия (колония Великобритании), Содружество Филиппин (протекторат США). С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.

Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область.