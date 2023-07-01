Зеленский заявил о планах выхода ВСУ на границы 1991 года

Зеленский: Киев готов к урегулированию конфликта на Украине в случае выхода ВСУ на международные границы 1991 года

Власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский в ходе выступления на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Испании Педро Санчесом, ответил на вопрос о том, готова ли будет Украина к дипломатическому урегулированию, если ее войска выйдут на позиции, которые они занимали до начала специальной военной операции России 24 февраля 2022 года, передает ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии в случае выхода ВСУ на «реальные» границы «согласно международному праву». Он также отметил, что границы, которые существовали 24 февраля 2022 года, не являются границами Украины. По его словам, там была контактная линия между ВСУ и «оккупантами».

Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание премьер-министра Индии Нарендры Моди на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.