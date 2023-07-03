FT: ЕС может подключить «дочку» Россельхозбанка к Swift для платежей по зерну

Financial Times: ЕС рассматривает вариант подключения «дочки» Россельхозбанка к Swift для платежей по зерну

Евросоюз рассматривает вариант создания дочерней компании Россельхозбанка для ее подключения к платежной системе Swift, чтобы производить связанным с экспортом зерна расчеты, сообщает газета Financial Times.

Как отмечают источники издания, такой план сохранения зерновой сделки воспринимается ее сторонниками как «наименее худший». Так, предложенный Москвой вариант позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна, передает РИА «Новости».

В частности, дочерней организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями Swift, которая была закрыта для крупнейших российских банков.

Как подчеркивает издание, в ЕС «изо всех сил пытались согласовать меры по ослаблению санкций» или разрешению им экспортировать определенные товары в страны третьего мира.

Уточняется, что в данный момент официальные представители ЕС оценивают инициативу на предмет ее законности и осуществимости.

Ранее Турция и ООН предупредили Запад о рисках выхода России из зерновой сделки.

Напомним, Россия поддержала продление зерновой сделки до 17 июля. МИД России заявил, что условиями для ее продления являются переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.