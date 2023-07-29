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Улицу в Луганске переименовали в честь Героя России Дениса Иванова
Одну из центральных улиц Луганска переименовали в честь Героя России Дениса Иванова с позывным «Ташкент»
Одна из центральных улиц Луганска — Сент-Этьеновская — была переименована в честь Героя России Дениса Иванова с позывным «Ташкент».
Иванов участвовал в освобождении Донбасса с 2014 года и погиб 17 июля 2023 года. Под командованием «Ташкента» военные 123-й бригады в ходе спецоперации освобождали города Рубежное, Северодонецк, Лисичанск.
20 июля президент Владимир Путин присвоил «Ташкенту» звание Героя России посмертно.
«Чтобы увековечить и сохранить память об офицере для наших внуков и правнуков, приняли решение присвоить Сент-Этьеновской улице, одной из центральных улиц Луганска, имя Героя России Дениса Иванова», — сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Сослуживцы вспоминают Иванова как не «паркетного» командира. Он регулярно объезжал боевые позиции, чтобы владеть полной информацией. Во время одного из таких объездов он и погиб — от удара украинского дрона-камикадзе по его автомобилю.
На улице, которая теперь носит имя Иванова, находится 30-я луганская школа. На здании уже повесили табличку с новым адресом. В сентябре в память о комбриге на территории школы планируют высадить сад сирени.