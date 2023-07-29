Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.4 комментария
В офисе Зеленского предупредили украинцев о еще более тяжелой зиме
Предстоящая зима для энергетической системы Украины и граждан будет горазда сложнее прошлого сезона, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По его словам, прошлой зимой была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет, передает ТАСС со ссылкой на слова Подоляка.
Он добавил, что украинцам нужно запастись обогревателями и прочим оборудование, которое позволит пережить холода.
Ранее директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко призвал украинцев готовиться к непростому отопительному сезону.