Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.2 комментария
Ростовский губернатор рассказал об обеспечении безопасности объектов региона
Ростовский губернатор Голубев рассказал об обеспечении безопасности объектов региона
Безопасность стратегических объектов Ростовской обеспечена, они защищены в том числе от беспилотников, заявил глава региона Василий Голубев.
Безопасность стратегических объектов региона имеет особое значение, в их числе – атомная станция, системы энергетической инфраструктуры, предприятия по производству и хранению нефти, сказал Голубев РИА «Новости».
Для того, чтобы обезопасить эти объекты, созданы определенные условия, и сами предприятия участвуют в обеспечении безопасности. Губернатор добавил, что усилена работа служб правопорядка, особенно на территории 11 муниципальных образований на границе с ЛНР и ДНР.
Для защиты привлекаются казачьи подразделения, дружинники, они работают во взаимодействии с органами местного самоуправления, погранслужбой и полицией.