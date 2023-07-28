Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Эксперт по безопасности Роскачества дал совет по созданию паролей
Эксперт по безопасности Роскачества Кузьменко дал совет по созданию паролей
Плохие пароли стали самой главной причиной взломов и утечек, заявил начальник направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
При создании пароля пользователи часто допускают ошибки, применяя комбинации с именами, кличками животных, датами рождения и подобным, заявил Кузьменко «Газете.Ru».
Нередко они публикуют самую чувствительную информацию в открытом доступе, и мошенникам даже не приходится взламывать устройства, достаточно лишь изучить профиль жертвы.
Надежную комбинацию символов позволит создать генератор паролей, но это может создать проблемы при потере доступа. Лучше всего комбинировать названия книг, песен, фильмов и т. д.
Он привел в пример роман Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», где одним из персонажей является капитан Немо. За основу можно взять NemoVern. После этого надо определить уровни значимости сайтов и приложений.
Почте, Госуслугам и другому подобному нужно задать приоритет 1. Соцсети и аккаунты на сайтах попадают под категорию 2.
Внутри сайтов можно присвоить порядковый номер и добавить специальный символ, что позволит создать уникальный пароль, который легко запомнить. К примеру, для Госуслуг можно задать пароль Nemo101Vern%, а для соцсетей – Nemo201Vern%.