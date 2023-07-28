Лидер Мали поблагодарил Путина за предложение поставить зерно

Лидер Мали Гоита поблагодарил Путина за предложение безвозмездно поставить зерно в страны Африки

Tекст: Алина Власенко

Гоита поблагодарил Путина за справедливое соглашение об экспорте зерна на Африканский континент, подчеркнув, что российский президент проявил много прагматизма и реализма в этом вопросе, передает ТАСС.



Президент переходного периода Мали также сообщил, что его страна смогла укрепить свои вооруженные силы и обеспечить безопасность благодаря помощи России. По его словам, войска Мали сейчас находятся в наступлении, они значительно сократили число террористических атак на военные базы и смогли обеспечить безопасность.

Ранее Путин заявил, что Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна.