Лидер Мали поблагодарил Путина за предложение поставить зерно

  • Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Россия готова предложить Африке самое ценное
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на черную карту
    Путин: Россия списала Африке долги на 23 млрд долларов
    Стало известно о напряженной обстановке на Времевском направлении
    Сбит пытавшийся атаковать Московский регион украинский беспилотник
    Рогов заявил о потере ВСУ трех тысяч солдат под Старомайорским
    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    14 комментариев
    Новости
    14:19Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин

    Лидер ЮАР Сирил Рамафоса выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прием и «очень вкусный ужин».

    14:15Эксперт по безопасности Роскачества дал совет по созданию паролей

    Плохие пароли стали самой главной причиной взломов и утечек, заявил начальник направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

    14:14Путин призвал к увеличению роли стран Африки в ООН

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости повысить роль африканских государств в ООН, чтобы противодействовать правилам, которые навязывают ряд стран.

    14:12СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам

    Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.

    14:08Путин поддержал идею о стратегическом партнерстве России и Африки

    Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Эритреи Исайяса Афеворки о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки, а также возможность подключения к нему стран Латинской Америки и Азии.

    14:01Командующий ЧФ анонсировал принятие на вооружение двух боевых кораблей

    Черноморского флота (ЧФ) до конца года пополнится двумя новыми боевыми кораблями – носителями высокоточного вооружения большой дальности, сообщил командующий флотом Виктор Соколов в поздравлении ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России.

    13:58Россия в первом полугодии нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

    Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

    13:55Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта

    Завершению конфликта между Москвой и Киевом будут способствовать конструктивное взаимодействие и переговоры, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    13:46Ростех изучил образцы трофейной бронетехники

    Специалистам холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) удалось познакомиться с бронемашинами западного образца, сообщила пресс-служба компании.

    13:43Путин заявил о приверженности жителей России и Африки традиционным ценностям

    Приверженность традиционным ценностям как «основе существования» объединяет жителей России и стран Африки, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    13:34Минобороны: Достигшие 27 лет в 2023 году граждане призыву не подлежат

    Граждане, которые в 2023 году достигнут 27 лет, не подлежат призыву и будут зачислены в запас, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков.

    13:28Власти Ливии выразили надежду на помощь России в выводе иностранных войск

    Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на помощь России и африканских стран в выводе иностранных войск с территории страны.

    13:25Эфиопия захотела присоединиться к БРИКС

    Многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), включая Эфиопию, заявил посол по особым поручениям МИД, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.

    13:18Лидер Мали поблагодарил Путина за предложение поставить зерно

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за предложение поставить зерно в африканские страны.

    13:14Похитившего утерянный сверток с 1 млн рублей задержали в Москве

    Полицейские задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хищении утерянного свертка с 1 млн рублей в Москве, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

    28 июля 2023, 13:18

    Лидер Мали поблагодарил Путина за предложение поставить зерно

    Лидер Мали Гоита поблагодарил Путина за предложение безвозмездно поставить зерно в страны Африки

    Tекст: Алина Власенко

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за предложение поставить зерно в африканские страны.

    Гоита поблагодарил Путина за справедливое соглашение об экспорте зерна на Африканский континент, подчеркнув, что российский президент проявил много прагматизма и реализма в этом вопросе, передает ТАСС.

    Президент переходного периода Мали также сообщил, что его страна смогла укрепить свои вооруженные силы и обеспечить безопасность благодаря помощи России. По его словам, войска Мали сейчас находятся в наступлении, они значительно сократили число террористических атак на военные базы и смогли обеспечить безопасность.

    Ранее Путин заявил, что Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна.

    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

    Коментарии (29)
    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 15:21
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    По его словам, у ВСУ потери свыше 200 человек, передает ТАСС. Президент рассказал, что в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

    «Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% – летчиками боевой авиации», – сказал Путин.

    «К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», – добавил Путин.

    Он также заявил об активизации боевых действий на Запорожском направлении. «Действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – на Запорожском направлении», – сказал Путин.

    Он отметил, что «ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями». По словам Путина, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, «которые они оставили вчера на поле боя», но были рассеяны российскими войсками.

    Ранее Минобороны России заявило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

    Коментарии (18)
    27 июля 2023, 15:07
    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

    Путин: Россия готова безвозмездно поставить по 25-50 тыс. тонн зерна шести странам Африки

    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    Глава государства уточнил, что зерно может быть поставлено в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею. При этом президент пообещал обеспечить бесплатную доставку, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставке зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

    Коментарии (32)
    28 июля 2023, 11:19
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит на эти цели еще 90 млн долларов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит африканским странам на развитие еще 90 млн долларов», – цитирует ТАСС Путина.

    «Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. Так, в 2022 году направлено 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 млн тонн. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

    Коментарии (33)
    27 июля 2023, 21:48
    Путин оценил прибытие в Россию делегаций из почти всех африканских стран

    Путин заявил, что в России рады приезду делегаций почти из всех стран Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита Россия – Африка.

    «Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, это реально подтверждает общие намерения вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень во всех ключевых сферах, и саммит призван этому содействовать.

    Ранее Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

    Коментарии (39)
    28 июля 2023, 11:33
    Путин: Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса
    Путин: Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    Глава государства подчеркнул, что Россия внимательно рассматривает эти инициативы, передает ТАСС.

    В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, в то время как киевский режим, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.

    Песков также сообщил, что Путин и лидеры стран Африки в пятницу продолжат диалог по украинскому урегулированию. Он также отрицательно ответил на вопрос, привезли ли африканские делегации какие-либо новые предложения по урегулированию.

    Ранее Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.

    Коментарии (7)
    27 июля 2023, 20:23
    Путин отметил вклад советских военных в разгром противника в Корейской войне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, в котором обратил внимание на вклад советских военных в разгром противника.

    «В ходе жестоких сражений 1950–1953 годов воины Корейской народной армии под руководством верховного главнокомандующего товарища Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины. Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе летчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов», – напомнил глава российского государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 26 июля, провел в Пхеньяне встречу с российской военной делегацией, возглавляемой министром обороны России Сергеем Шойгу, который передал Ким Чен Ыну послание от Путина.

    Коментарии (5)
    27 июля 2023, 18:48
    Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом Мужества
    Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом Мужества
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военный корреспондент Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Военкор РИА «Новости» Журавлев награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга», сообщается на сайте Кремля.

    Орденами Мужества также награждены фотограф агентства Константин Михальчевский, корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

    Напомним, во время атаки ВСУ журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области. Ранения получили четыре корреспондента, Журавлев скончался во время эвакуации.

    Коментарии (0)
    27 июля 2023, 19:40
    Путин заявил о поддержке КНДР действий России в СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Северокорейское руководство солидарно с российским по теме спецоперации на Украине, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

    «Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Запад пытается препятствовать установлению «подлинно многополярного, справедливого миропорядка», который основан на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств, подчеркнул глава российского государства.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в эту страну обменялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

    Коментарии (0)
    27 июля 2023, 14:27
    Президент ЮАР заявил о планах обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время разговора с президентом Владимиром Путиным обсудит возобновление зерновой сделки, заявила первый заместитель генсека правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) Номвула Моконьяне.

    Отмечается, что ЮАР понимают, в какой ситуации находится Россия, но власти страны хотят обсудить возвращение Москвы в зерновую сделку, передает ТАСС.

    Обсуждения пройдут в ходе саммита, на котором лидеры стран в четверг проводят встречу, добавила Моконьяне.

    Ранее сообщалось, что лидеры и представители африканских государств прибыли в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия – Африка.

    Коментарии (2)
    28 июля 2023, 04:58
    Песков уточнил, что вертолет президенту Зимбабве подарили в 2022 году

    Песков сообщил, что вертолет был подарен президенту Зимбабве Мнангагве в 2022 году

    Tекст: Антон Антонов

    Вертолет президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве подарили еще «в прошлом году», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя новость о том, что глава российского государства Владимир Путин подарил Мнангагве вертолет, отметил, что «это было в прошлом году», передает РИА «Новости».

    Напомним, в Санкт-Петербурге проходит саммита Россия – Африка. На встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам. Министерство информации Зимбабве сообщило, что Путин подарил Мнангагве вертолет, который скоро будет доставлен в Зимбабве.


    Коментарии (0)
    27 июля 2023, 15:59
    Путин заявил о награждении отличившихся на Запорожском направлении военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отличившиеся в боях в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении получат государственные награды, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

    «Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды. И я дал тоже указание Министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделениям почетных наименований», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Напомним, Путин рассказал, что ВСУ при попытке наступления на этом направлении понесли большие потери, благодаря мужеству российских военных.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ при попытке наступления в Запорожской области понесли серьезные потери.

    Коментарии (0)
    27 июля 2023, 20:47
    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ

    Депутат Госдумы Мажуга: Образовательные проекты сблизят Россию и Африку

    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс. Африканские страны получат высококвалифицированные кадры, а наши предприятия смогут продвигать там необходимые технологии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга. В четверг президент России РФ Владимир Путин выступил с рядом предложений в сфере образования на открывшемся форуме «Россия – Африка».

    «Сегодня во время выступления президент РФ Владимир Путин уделил большое внимание гуманитарной сфере, в том числе – сотрудничеству с Африкой в области образования. Сегодня в российских вузах обучаются почти 35 тыс. студентов из Африки. С каждым годом растет целевая квота, которую выделяет Россотрудничество на обучение африканцев, в 2024 году она превысит 4,7 тыс. человек», – рассказал Александр Мажуга, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

    «Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс: с одной стороны, страна получает высококвалифицированные кадры, которые могут развивать национальную экономику. С другой – наши предприятия через филиалы инженерно-технических вузов смогут продвигать необходимые технологии в сельском хозяйстве, химической промышленности, горной добыче», – указал он.

    «Сегодня в более чем 140 школах Африки преподается русский язык, это хороший показатель, говорящий о востребованности предмета. Преподавание предметов на русском языке – следующий логический шаг, который поможет подготовить африканцев к поступлению в филиалы российских вузов, или в вузы на территории России. Кстати, российское медобразование сейчас наиболее популярно среди африканских студентов. Это еще раз доказывает его высокое качество», – отметил депутат.

    «Также Путин пригласил молодых африканцев приехать в марте 2024 года на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи на площадке центра «Сириус». Там ожидается участие свыше 20 тыс. представителей из более чем 180 стран мира. Это будет праздник, посвященный спорту, искусству, науке. А в конце ноября этого года мы разошлем приглашения африканским научным деятелям посетить Конгресс молодых ученых. Такие мероприятия способствуют сближению России и стран Африки», – подчеркнул парламентарий.

    Россия готова расширять сеть работающих в Африке российских атташе по вопросам образования, науки, заявил Путин на пленарном заседании открывшегося в четверг в Петербурге форума «Россия – Африка». «Мы и впредь будем уделять самое пристальное внимание укреплению культурных, научных, образовательных, спортивных и молодежных обменов между Россией и государствами Африки», – добавил президент.

    «В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Тесная кооперация налаживается и в рамках Российско-африканского сетевого университета. В Санкт-Петербургском горном университете было подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов «Недра Африки», предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса», – напомнил он.

    Президент также предложил создать в Африке школы с преподаванием на русском языке. «В 28 странах Африки запущен проект по созданию центров открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. С этой целью планируем значительно увеличить набор африканских студентов в российские педагогические вузы», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Путин предложил углубить взаимодействие по линии спортивных вузов России и стран Африки, наладить университетские обмены, вести волонтерские программы, проводить совместные матчи между вузами.

    «Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в Екатеринбурге, а также в «Играх будущего», которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани», – обратился к присутствующим глава российского государства. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

    Коментарии (0)
    27 июля 2023, 16:59
    Путин начал встречу с руководителями региональных организаций Африки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и руководители региональных организаций Африканского континента начали встречу в формате рабочего завтрака.

    До этого российский президент на полях саммита Россия – Африка провел переговоры с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, передает ТАСС.

    В графике Путина на четверг остаются встречи с лидерами Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, Уганды Йовери Кагутой Мусевени и Эритреи Исайясом Афеворки.

    На вечер запланирована церемония официальной встречи политиков и торжественный прием.

    Коментарии (0)
    Главное
    Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта
    Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину
    Глава ОКР обвинил МОК в отстаивании интересов украинских спортсменов
    Минобороны: Достигшие 27 лет в 2023 году граждане призыву не подлежат
    Дело о госизмене против блогера Шария передано в украинский суд
    Полиция в Москве задержала приезжего за растрату найденного 1 млн рублей
    Умер один из основателей рок-группы Eagles Рэнди Мейснер

    Россия готова предложить Африке самое ценное

    На фоне санкций у России выстрелила торговля еще с одним партнером – африканским. Сам континент очень неоднороден, и с некоторыми странами не торговать, а помогать им надо. Россия готова делать и то, и другое. Как Россия начала больше продавать в Африке и что поможет развитию экономических отношений? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украине обрубают последние возможности спасти зерновой экспорт

    Страны Прибалтики надеются и заработать сами, и помочь своим украинским союзникам. В Литве предлагают перенаправить экспорт украинского зерна в местные порты – ведь по Черному морю он более невозможен. Однако этот вариант, во-первых, уже испытывался, и во-вторых, уже был признан бессмысленным. А теперь к нему добавились и новые сложности. Подробности

    Перейти в раздел

    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............