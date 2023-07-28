Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
В разных ДТП в Болгарии погибли двое россиян
Посольство России: В различных ДТП в Болгарии погибли двое россиян, еще один ранен
Два ДТП с участием россиян произошли в Болгарии, два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами, сообщили в консульском отделе посольства в Болгарии.
Согласно сообщению дипмиссии, получено официальное уведомление от полиции о ДТП, в которых погибли россияне, оба происшествия произошли в четверг вечером, передает ТАСС.
Там уточнили, что в Варне легковой автомобиль врезался в дерево, погибла молодая женщина, а ее спутник 1988 года рождения был госпитализирован с травмами. Второй россиянин погиб в районе Пловдива: он был сбит проезжающим автомобилем, когда осматривал повреждение собственной машины после небольшого ДТП.
Ранее россиянка погибла в ДТП на черноморском побережье Болгарии.