Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Умер один из основателей рок-группы Eagles Рэнди Мейснер
Один из основателей рок-группы Eagles Рэнди Мейснер умер в возрасте 77 лет
Вокалист Рэнди Мейснер, один из основателей американской рок-группы Eagles, ушел из жизни в возрасте 77 лет в США, сообщили на сайте группы.
Басист и вокалист группы, в 1978 году получившей премию «Грэмми» за исполнение песни Hotel California, умер вечером в среду в Лос-Анджелесе. Причиной смерти Мейснера стало осложнение после хронической обструктивной болезни легких, передает ТАСС.
В 1971 году он вместе с Гленном Фраем, Доном Хенли и Берни Лидоном создали группу Eagles. Они выпустили альбомы Desperado, On the Border и Hotel California. Коллектив несколько раз распадался, воссоединялся и менял состав. Группа продала 150 млн копий своих альбомов по всему миру и получила шесть премий «Грэмми» (главная музыкальная награда США). В 1998 году вместе с Eagles он был включен в Зал славы рок-н-ролла США.