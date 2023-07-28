Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Минобороны Британии по ошибке отправляло секретные письма для Пентагона в Мали
The Times: Минобороны Британии несколько лет по ошибке отправляло секретную информацию для Пентагона в Мали
Минобороны Великобритании много лет отправляло адресованные Пентагону электронные письма с секретной информацией в Мали из-за опечатки в адресе – «.ml» вместо «.mil», сообщает The Times со ссылкой на британских официальных лиц.
Издание пишет, что некоторые из отправленных в Мали электронных писем содержали подробную информацию о британских исследованиях гиперзвуковых ракет, передает РИА «Новости».
Министерство обороны Великобритании начало расследование, в Лондоне однако заявляют, что масштабы ошибки не такие значительные.
Ранее американские СМИ сообщали, что за последнее десятилетие миллионы электронных писем армии США, направленных в Пентагон, ушли на адреса в Мали.