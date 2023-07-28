Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».9 комментариев
Рогов заявил о потере ВСУ трех тысяч солдат под Старомайорским
Рогов: ВСУ потеряли три тысячи человек в атаках на село Старомайорское на Запорожском направлении
ВСУ с начала наступления при попытках занять село Старомайорское на Времевском направлении запорожской линии соприкосновения в июне потеряли более трех тысяч человек, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, с начала наступления ВСУ у села Старомайорского была уничтожена целая бригада ВСУ, только по подтвержденным данным именно на данном участке – это свыше трех тысяч боевиков, передает ТАСС.
Рогов добавил, что противник в этом регионе «кидает на убой колоссальные силы», сейчас в районе Старомайорского идут ожесточенные бои высокой интенсивности. «Наши ребята стоят там как герои», – заключил он.
Ранее сообщалось, что Восточная группировка отразила несколько атак ВСУ в направлении Старомайорского. Понеся существенные потери в живой силе, противник отступил.