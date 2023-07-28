Путин направил приветствие участникам молодежного форума «Территории смыслов»

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева зачитала приветственное слово президента Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям форума.

«Проведение ваших встреч стало доброй традицией. Они объединяют целеустремленную, открытую, готовую к большим свершениям молодежь. Ребят с активной жизненной позицией, которые хотят идти в ногу со временем, приобретать новые знания, вносить достойный личный вклад в развитие нашей страны. И «Территория смыслов» предоставляет для этого самое широкое поле возможностей – благодаря насыщенной образовательной программе, гостям, наставникам, состоявшимся профессионалам – которые щедро делятся знаниями и богатым практическим опытом», – говорится в послании Путина.

Президент пожелал участникам найти единомышленников и поддержку для реализации перспективных проектов и идей, интересного общения, вдохновения и удачи.

В свою очередь Ксения Разуваева отметила, что «Территория смыслов» в этом году на самом деле является новым проектом: и с точки зрения программы, и с точки зрения взаимодействия, и места, в котором традиционно будут проводить форум.

Она также Ксения Разуваева поблагодарила команду Мастерской управления «Сенеж», которая сделала все возможное, чтобы принять участников форума еще до официального открытия.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что форум проводится под лозунгом «Мы можем больше, когда #МЫВМЕСТЕ», у каждой смены своя концепция, символ и задача.

«Например, журналистам и блогерам предстоит предложить идеи для развития медиаотрасли в России, культурологам и представителям креативных индустрий – сформировать культурный код современного российского искусства, а молодым политикам и управленцам придумать инструменты для повышения интереса молодежи к государственной службе», – отметил Агафонов.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что «Территория смыслов» становится первым событием, которое проходит на территории нового, современного кампуса Мастерской управления «Сенеж». По его словам, учиться в «Сенеже» одновременно смогут 1 500 человек, это в 4 раза больше, чем сейчас, расширилось и количество образовательных программ.

В составе кампуса четыре новых гостиничных корпуса на 500 номеров и просторная площадка главного образовательного корпуса «Агора», строительство которой будет завершено в этом году и позволит решать любые задачи для организации учебного процесса.

В этом году «Территория смыслов» включает работу восьми смен: «Мыслить», «Убеждать», «Помогать», «Творить», «Служить», «Учить», «Открывать» и «Действовать».

Участники первой смены создадут инструменты для мышления, поиска новых идей и приземления смыслов как для последующих смен форума, так и для открытого пользования для всех, кто создает продукты и проекты в области медиа, госуправления, общественных отношений, культуры, технологий, образования и воспитания. Важной частью заезда будет формирование образа будущего России.

На каждой смене участники смогут пообщаться с победителями и финалистами проектов платформы «Россия – страна возможностей», узнать о том, как можно с помощью конкурсов поступить в лучшие вузы России, бесплатно совершить путешествие в красивейшие уголки нашей страны, выиграть грант на обучение или создание собственного проекта. Также благодаря конкурсу можно получить работу и опытного наставника из числа федеральных министров, губернаторов регионов, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, руководителей компаний и общественных организаций, ректоров вузов и не только.

Кроме того, платформа организовала первую автомобильную экспедицию вокруг Азовского моря – внутреннего моря России. Она стартовала из Мастерской управления «Сенеж» и была приурочена к пятилетию АНО «Россия – страна возможностей». Участники экспедиции проехали 2800 км, посетили 11 регионов России, включая все новые субъекты, и выполнили гуманитарную миссию.

У каждой смены – свой символ: историческая личность, человек-созидатель, добившийся прорывных достижений в сфере своей профессиональной деятельности. В роли символа первой смены выступает социолог, культуролог и педагог Питирим Сорокин.

На форуме для участников организованы дополнительные направления, транслирующие ценности российского государства среди молодежи. В этом году представлено четыре направления: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество».

Традиционно у каждого участника форума есть шанс реализовать свою инициативу посредством участия в конкурсе Росмолодежь.Гранты. На каждой смене будут представлены свои тематические номинации. Есть в этом году и новые направления: проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, инициативы по вовлечению молодёжи в сферу науки и технологий, а также идеи, нацеленные на развитие наставничества в молодёжной среде. Максимальный размер гранта на первой смене 500 тыс. рублей, со второй смены – 1 млн рублей.