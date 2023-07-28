Песков: Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возможную поездку Путина на саммит АТЭС в США и не ждут приглашения, есть много других мероприятий, передает ТАСС.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщило, что власти США не могут допустить Путина на саммит АТЭС, потому что ему запрещен въезд в США, а также в прошлом году против него ввели санкции.

Кроме того, Белый дом решил не допустить до участия в саммите и главу администрации Гонконга Джона Ли, также из-за введенных против него санкций.

Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил, что власти США нарушают нормы АТЭС и обязательства, взятые на себя.

Саммит АТЭС пройдет в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния). В состав форума входят 19 стран и две территории, в том числе Россия и Китай.

Напомним, США ввели санкции в отношении главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине.