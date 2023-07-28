Песков: Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США

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    На восточном побережье Африки Россию устроят несколько портов
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    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на черную карту
    В России резко выросло число аварий с электросамокатами
    Сбит пытавшийся атаковать Московский регион украинский беспилотник
    В результате украинского обстрела Донецка пострадали дети
    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета
    Politico сообщила о получении Украиной танков Abrams в сентябре
    Между ДР Конго и Руандой произошел военный конфликт
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    38 комментариев
    Новости
    09:32Россия заверила Венгрию в продолжении поставок энергоносителей

    Россия намерена строго выполнять заключенные ранее контракты по поставкам нефти и газа в Венгрию, страна может спокойно готовиться к зиме, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    09:25Украинская саблистка Харлан пообещала никогда не пожимать руки россиянам

    Украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что ее соотечественники готовы соревноваться с россиянами, но они никогда не пожмут им руки.

    09:11ВСУ применили БПЛА при обстреле нефтебазы в Шахтерске

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Шахтерске в ДНР при помощи БПЛА, сообщил мэр города Александр Шатов.

    08:58Песков: Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США

    Речь о возможной поездке Владимира Путина на АТЭС в Сан-Франциско пока не заходила, до этого еще есть много мероприятий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    08:47Роскосмос назвал главный интерес африканских стран в космосе

    Африканские страны в космической отрасли в первую очередь интересует дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), так как оно позволяет решать прикладные задачи, по этому пути хотят идти, как минимум, ЮАР, Зимбабве и Уганда, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

    08:43Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ российским гранатометчиком

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    08:35Нефть подешевела после роста днем ранее

    Мировые цены на нефть в пятницу пошли на снижение после роста предыдущего дня, однако в итоге котировки могут увеличиться пятую неделю подряд.

    08:32В Таиланд за полгода приехали на 1000% больше россиян

    В Таиланд за шесть месяцев 2023 года приехало 791 574 россиянина, что на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщает Bloomberg со ссылкой на Минтуризма страны.

    08:22Замглавы ГУ ФСИН в Приморье арестовали за мошенничество

    Заместитель начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю Владислав Бондаренко отправлен под стражу на два месяца, он подозревается в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве, сообщили в силовых структурах.

    08:12ВСУ подорвались на собственных минах под Угледаром

    Пехота ВСУ при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР подорвалась вместе с тяжелой техникой на своих же минах, сообщил военнослужащий с позывным «Бука».

    07:57Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях

    Минобороны Японии представило правительству «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства, в нем Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе». Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что Токио вводит запрет на экспорт в Россию гибридных автомобилей.

    07:27Рубль укрепился к доллару и евро

    В начале торгов рубль укрепляется к доллару и евро, но дешевеет к юаню, следует из данных Московской биржи.

    07:09Российские военные уничтожили РСЗО и танки ВСУ на Запорожском направлении

    На Запорожском направлении уничтожены реактивная система залпового огня, танки и БМП вооруженных сил Украины, а также украинская пехота, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    06:46Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта

    Обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту, утвержден Минпромторгом России, сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков.

    06:27Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова

    Запрос США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов, отклонен, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

    28 июля 2023, 08:58

    Песков: Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США

    Tекст: Вера Басилая

    Речь о возможной поездке Владимира Путина на АТЭС в Сан-Франциско пока не заходила, до этого еще есть много мероприятий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возможную поездку Путина на саммит АТЭС в США и не ждут приглашения, есть много других мероприятий, передает ТАСС.

    Ранее издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщило, что власти США не могут допустить Путина на саммит АТЭС, потому что ему запрещен въезд в США, а также в прошлом году против него ввели санкции.

    Кроме того, Белый дом решил не допустить до участия в саммите и главу администрации Гонконга Джона Ли, также из-за введенных против него санкций.

    Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил, что власти США нарушают нормы АТЭС и обязательства, взятые на себя.

    Саммит АТЭС пройдет в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния). В состав форума входят 19 стран и две территории, в том числе Россия и Китай.

    Напомним, США ввели санкции в отношении главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине.

    27 июля 2023, 18:40
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Американский журналист Херш: В рамках зерновой сделки в Европу с Украины провозили запрещенные товары

    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    Журналист со ссылкой на американского чиновника заявил, что экспорт наркотиков и нефти осуществлялся из Одессы и других украинских портов, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

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    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

    Коментарии (28)
    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

    Коментарии (10)
    27 июля 2023, 11:18
    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина

    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в Петербурге в кофте с фото Путина и рассказал, что это его душа

    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудник гвинейского посольства в Москве прибыл на форум Россия – Африка в кофте с изображением российского президента Владимира Путина.

    Дипломат рассказал РИА «Новости», что приобрел предмет одежды в российской столице, и ему даже пришло конкурировать за покупку с женщиной, которая также хотела приобрести кофту с изображением Путина.

    «Это моя душа», – рассказал гвинейский дипломат, указывая на фото российского президента на своей кофте.

    Второй саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

    Коментарии (4)
    27 июля 2023, 14:39
    Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост

    Журналист Херш: Вашингтон играл решающую роль в обеих атаках на Крымский мост

    Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

    Журналист в статье на платформе Substack сообщи, что в обеих атаках применялись американские технологии. По его словам, беспилотник был наполовину погружен в воду, как торпеда, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире единого марафона украинских телеканалов признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев.

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим также провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

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    27 июля 2023, 15:21
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    По его словам, у ВСУ потери свыше 200 человек, передает ТАСС. Президент рассказал, что в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

    «Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% – летчиками боевой авиации», – сказал Путин.

    «К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», – добавил Путин.

    Он также заявил об активизации боевых действий на Запорожском направлении. «Действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – на Запорожском направлении», – сказал Путин.

    Он отметил, что «ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями». По словам Путина, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, «которые они оставили вчера на поле боя», но были рассеяны российскими войсками.

    Ранее Минобороны России заявило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

    Коментарии (18)
    28 июля 2023, 06:27
    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова

    Министерство юстиции Бразилии сообщило об отклонении запроса США о выдаче россиянина Черкасова

    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запрос США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов, отклонен, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

    В ведомстве пояснили, что Верховный федеральный суд уже рассмотрел просьбу россиянина о выдаче его Москве. Экстрадиция приостановлена до окончания следствия. Запрос США сочли «необоснованным», так как уже есть решение суда об экстрадиции.

    Местные СМИ связывают решение Бразилии с отказом США выдать Алана дус Сантуса, блогера и активного сторонника экс-президента страны Жаира Болсонару, передает ТАСС.

    Напомним, Черкасов пытался по поддельным бразильским документам попасть в Нидерланды, чтобы получить работу в Международном уголовном суде. Его приговорили в Бразилии к 15 годам тюрьмы, позднее срок сократили до пяти лет и двух месяцев. В соответствии с бразильскими законами это позволит Черкасову отбывать наказание условно. Также идет следствие по делу о шпионаже и отмывании денег.


    Коментарии (3)
    27 июля 2023, 11:54
    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России

    Сенатор Долгов: США сами должны оказаться на скамье МУС после совершенных по всему миру преступлений

    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России
    @ Mike Corder/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свое двуличие, сотрудничая с МУС, юрисдикцию которого он не признает. Но США сами должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершили по всему миру, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден поручил передать в МУС информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

    «Сотрудничество США с Международным уголовным судом (МУС) против России демонстрирует все двуличие политики Вашингтона. Штаты не ратифицировали устав МУС и не признают его юрисдикции в отношении своих граждан, но пытаются с помощью этого органа влиять на другие страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Я думаю, что все это – пиар-акция, которая нацелена на оказание давления на другие страны. В первую очередь речь идет об африканских государствах. Кроме того, Вашингтон хочет психологически воздействовать на Россию», – отмечает собеседник.

    «Однако именно США должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершали по всему земному шару, начиная от Кореи и Вьетнама и заканчивая Афганистаном. Мы наблюдаем эрозию всей системы мирового правосудия», – акцентирует политик.

    «МУС – это максимально предвзятый орган, что и показало решение об аресте президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Этот суд – инструмент в руках американцев, послушно выполняющий их команды», – подчеркивает он.

    «Объявление Россией в розыск судьи МУС Томоко Аканэ, которая выдала этот ордер, является абсолютно правильной ответной мерой с нашей стороны. Нам необходимо и дальше защищать права собственных граждан, а также раскрывать глаза другим странам на пристрастный характер данного международного органа», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент США Джо Байден поручил своей администрации передавать Международному уголовному суду информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

    Сами США не признают решений МУС в отношении собственных граждан. Кроме того, в стране с 2002 года действует «Акт о защите американских военнослужащих», который обязывает Вашингтон «защищать» свои должностные лица от уголовного преследования со стороны Международного уголовного суда любыми необходимыми средствами.

    Как сообщает The New York Times, приказ президента США носит непубличный характер. Также в Белом доме пока не объявляли, какие именно данные намерены предоставить суду.

    Данное решение было принято несмотря на противодействие со стороны Пентагона, который месяцами настаивал на том, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат. Однако усилия военного ведомства оказались тщетными.

    В свою очередь МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По какой статье УК РФ было возбуждено дело, в ведомстве не уточняют.

    Коментарии (3)
    27 июля 2023, 15:07
    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

    Путин: Россия готова безвозмездно поставить по 25-50 тыс. тонн зерна шести странам Африки

    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    Глава государства уточнил, что зерно может быть поставлено в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею. При этом президент пообещал обеспечить бесплатную доставку, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставке зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

    Коментарии (32)
    27 июля 2023, 14:22
    Блогеры отреагировали на слушания Конгресса США по НЛО

    Российские блогеры и высмеяли слушания Конгресса США по НЛО, где было заявлено о контактах с инопланетянами

    Блогеры отреагировали на слушания Конгресса США по НЛО
    @ l31/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские блогеры высмеяли слушания в Конгрессе США о контактах с НЛО, где бывший агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что Пентагон обнаружил следы «внеземных существ» на рухнувших космических кораблях.

    «Почему в этом зале все люди без шапочек из фольги?», – сыронизировал Караульный Z.

    Спецкор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев отметил: «Ну, то есть, настолько у политического класса США все нынче хорошо, что включили тему НЛО. Причем на высшем уровне. Отвлекалки, тепловые ракеты, как угодно назови – а разгадка одна: успех и процветание (нет)».

    «Смотрю, никакого резонанса эти слушания не вызвали. Даже если нам сейчас скажут, что внеземные цивилизации точно существуют, всем, скорее всего, будет пофиг. Других проблем хватает», – пишет «Небожена».

    Блогеры из Telegram-канала Peopletalk подчеркнули, что такими новостями россиян уже не удивить.

    «Экс-агент ЦРУ Дэвид Граш рассказал, что Пентагон обнаружил следы внеземных существ на рухнувших космических кораблях. По его словам, правительство всячески пытается скрыть этот факт и готовит репрессии против всех свидетелей произошедшего. Также он признался, что лично не видел НЛО и инопланетян, но точно знает, что их видели другие. Очень интересно, продолжайте!»

    Ранее в Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО.

    Бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш на слушаниях в Комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США признался, что ему отказали в доступе к программам по работе с НЛО, но он лично общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов «нечеловеческого» происхождения. Из некоторых таких объектов, по его словам, был извлечен внеземной «биологический материал».

    Коментарии (9)
    27 июля 2023, 11:27
    Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре

    Путин выразил надежду, что Африканский союз в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки»

    Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре
    @ Saqib Majeed/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

    Путин в четверг утром проводит встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    По итогам переговоров запланировано выступление президента на пленарном заседании форума, после чего Путин продолжит переговоры с представителями африканских государств. В частности, в графике российского лидера запланированы переговоры с президентами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи.

    Кроме того, Путин намерен провести рабочий завтрак с главами региональных организаций Африки, передает ТАСС.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

    Коментарии (5)
    27 июля 2023, 21:48
    Путин оценил прибытие в Россию делегаций из почти всех африканских стран

    Путин заявил, что в России рады приезду делегаций почти из всех стран Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита Россия – Африка.

    «Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, это реально подтверждает общие намерения вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень во всех ключевых сферах, и саммит призван этому содействовать.

    Ранее Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

    Коментарии (39)
    28 июля 2023, 00:49
    Госдеп ушел от ответа на вопрос о гибели Журавлева от кассетных снарядов

    Заместитель представителя Госдепа Пател ушел от ответа на вопрос о гибели военкора Журавлева от кассетных снарядов

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател ушел от ответа на вопрос о том, считают ли США приемлемым применение украинскими военными кассетных боеприпасов в случае гибели российского военкора Ростислава Журавлева.

    Представителю Госдепа также был задан вопрос о том, соответствует ли подобное использование кассетных боеприпасов вооруженными силами Украины обещаниям Киева, передает РИА «Новости».

    Пател ответил, что не в курсе «этих конкретных сообщений». По его словам, «очевидно», что необходимо «уважать» безопасность сотрудников СМИ, которые работают в зоне вооруженных конфликтов.

    Напомним, журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами Запорожской области. ВСУ нанесли по ним удар кассетными боеприпасами. Ранения получили четыре журналиста, Журавлев скончался во время эвакуации. Он посмертно награжден орденом Мужества.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 05:56
    Посол Антонов указал на раздражение США из-за саммита Россия – Африка

    Посол Антонов сообщил о серьезном раздражении в Вашингтоне из-за саммита Россия – Африка в Петербурге

    Tекст: Антон Антонов

    Саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге проходит успешно, что вызывает серьезное раздражение в Вашингтоне, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

    По словам Антонова, США пытались добиться того, чтобы «как можно меньше африканцев приехало» на саммит. Он заявил, что Вашингтон хочет принизить саммит в Санкт-Петербурге. Посол сообщил, что в Вашингтоне внимательно следят «и ожидают, какие будут итоги, что произойдет, получится ли у России сделать решительный рывок в развитии отношений» с Африкой, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Антонов рассказал о беседах с коллегами из африканского дипломатического корпуса. Представители стран Африки позитивно оценивают встречу в Санкт-Петербурге, отмечая, что глава российского государства Владимир Путин поддерживает «постоянный контакт с гостями». Африканские дипломаты оценили «бережное, уважительное отношение к гостям», а также стремление России «дружить не против кого-то, а ради процветания и дружбы».

    Напомним, второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Путин на торжественном приеме для почетных гостей заявил, что Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

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    27 июля 2023, 13:15
    Путин призвал перейти в расчетах с Африкой на национальные валюты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо активнее переходить в расчеты на национальные валюты со африканскими странами, в том числе на рубль, заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка.

    «Для дальнейшего расширения спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль», – цитирует Путина ТАСС.

    Москва готова помогать странам Африки с развитием финансовой инфраструктуры, подключением банковских учреждений к системе передачи финансовых сообщений, позволяющей проводить трансграничные платежи.

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