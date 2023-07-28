Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».9 комментариев
Посол Антонов заявил, что отношений России и США «практически нет»
Посол Антонов заявил о серьезном уроне «останкам» отношений России и США из-за передачи кассетных боеприпасов Киеву
От российско-американских отношений «остались какие-то крохи», но и им нанесен урон из-за поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов сказал, что отношений между двумя странами «практически сегодня уже нет». Ситуация с кассетными боеприпасами «наносит серьезный удар» по «останкам или обломкам» этих отношений. Москва намерена учитывать данный антироссийский шаг, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку Киеву этих боеприпасов и их использование следует считать преступлением.