Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».9 комментариев
Госдеп ушел от ответа на вопрос о гибели Журавлева от кассетных снарядов
Заместитель представителя Госдепа Пател ушел от ответа на вопрос о гибели военкора Журавлева от кассетных снарядов
Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател ушел от ответа на вопрос о том, считают ли США приемлемым применение украинскими военными кассетных боеприпасов в случае гибели российского военкора Ростислава Журавлева.
Представителю Госдепа также был задан вопрос о том, соответствует ли подобное использование кассетных боеприпасов вооруженными силами Украины обещаниям Киева, передает РИА «Новости».
Пател ответил, что не в курсе «этих конкретных сообщений». По его словам, «очевидно», что необходимо «уважать» безопасность сотрудников СМИ, которые работают в зоне вооруженных конфликтов.
Напомним, журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами Запорожской области. ВСУ нанесли по ним удар кассетными боеприпасами. Ранения получили четыре журналиста, Журавлев скончался во время эвакуации. Он посмертно награжден орденом Мужества.